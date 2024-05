O jovem de apenas 22 anos foi grande revelação do Rodeio de Americana 22 e agora entra para a história e fatura US$ 1 milhão

Cássio chegou na última rodada com a costela quebrada após sofrer um acidente com o touro no último sábado (12), no Texas-EUA.

(Vale lembrar que desde Chicago, em janeiro, ele vinha ganhando tudo, provas e muito dinheiro).

O brasileiro estava disparado na frente e os demais competidores precisaram conquistar muitos pontos para alcançá-lo, mas não foi suficiente. Mesmo debilitado, o jovem foi para a arena, caiu duas vezes, mas conquistou mais de 90 pontos na última montaria, recebendo o título de campeão.

Natural de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, ele já vendeu picolé na rua e até fugiu de casa para trabalhar com rodeio, morou de favor em Fernandópolis e Estrela D’oeste, na região de Santa Fé do Sul-SP e chegou a ficar trabalhando por 72h seguidas na lavoura de cana para os juntar R$ 300 necessários para uma competição.

Em entrevista realizada nesta semana, Beto Lahr, presidente da Festa do Peão de Americana, disse que torce para que o garoto possa estar presente no rodeio local, que inicia dia 07 de junho.

