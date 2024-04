O corpo de um homem foi encontrado ao lado do ribeirão Quilombo em Americana

na manhã deste sábado. Estava flutuando quando e em estado de decomposição. Havia documentos e fotos juntos, mas ainda não foi confirmado se se trata da mesma pessoa.

O nome nos documento é de Josemar Manso Roberto, de 41 anos, que seria natural de Americana.

Abaixo a resenha emitida pelo Corpo de Bombeiros de Americana

16º GB – 3º SGB – EB Americana

Ocorrência: Encontro de cadáver

Data: 27/04/2024

Horário: 11:20

Local: Avenida dos Bandeirantes, 2500 – Americana

Qtde de viaturas do CB: 02 (duas) – ABS16303, UR16306

Bombeiros: 5 militares, encarregado 2º SGT PM Escarini.

Vítimas: 1 (uma) Historico: O CB de Americana foi acionado para averiguação de um possivel encontro de cadaver que foi visualizado por alguns transeuntes nas imediações do rio Quilombo; Após a chegada dos militares foi constatado realmente de que se tratava de um corpo flutuando ja em estado de decomposição. Assim sendo todo procedimento de extração do corpo foi realizado e deixado aos cuidados do policiamento.

