Rio Branco busca vitória e glória este domingo

O Rio Branco de Americana vai a Jau este domingo

em busca do acesso para a série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. Só a vitória importa ao Tigre. Empate da a vaga ao XV de Jau, que fez melhor campanha na 1a fase do torneio.

O jogo de ida em Americana terminou 1 a 1 e agora o Rio Branco não tem alternativa se não ir pra cima do XV.

CARAVANA- Vaga garantida na caravana mediante a pagamento!

Neste domingo (28/04), às 10h, estaremos reunidos em Jaú/ SP e queremos toda a torcida rio-branquense presente para empurrar o tigre rumo à vitória!

Horário de saída: 06h15 (sem atraso) Local: de saída: Estádio Décio Vitta Valor: R$ 35,00 (sem ingresso)

Para mais informações e confirmação do seu lugar, entre em contato através do número: 19 99615-4595 (Matheus Liasch)

Não fique de fora dessa! Junte-se a nós e vamos mostrar toda a nossa garra e paixão pelo Rio Branco!