Roupas, sapatos e bolsas categorias mais populares pro Dia das Mães

Dia das mães- Pelo menos seis em cada 10 adultos no Brasil devem dar algo para a mãe

neste fim de semana, já que, mesmo sem uma data especial, 62,8% dos entrevistados pela YouGov Profiles dizem que costumam dar presentes para seus pais e mães. O fato de ser o Dia das Mães, porém, deve ter um impacto sobre o que exatamente escolher para presentear. A Profiles observa que 72,7% dos que dão presentes para seus pais (ou mães) levam em conta a ocasião ao escolher o que dar. O segundo elemento mais importante para esses brasileiros é o orçamento (algo que 64,7% desse nicho estão atentos). Por outro lado, o fator menos importante é o gênero (apenas 27,9% desse público o considera ao escolher seus presentes).

É provável que certos tipos de produtos sejam mais populares no Dia das Mães: 80,5% dos brasileiros que dão presentes para seus pais e mães dão roupas, sapatos e bolsas. Além de ser a categoria de presentes mais popular nesse nicho da população, ela também é estatisticamente muito mais popular do que entre a população em geral. Produtos de saúde e beleza, bem como alimentos e bebidas, também são presentes comuns para os pais (e mães) dos brasileiros.

Quais marcas estão se posicionando para o Dia das Mães?

É provável que muitas empresas e produtos no Brasil tentem chamar a atenção dos consumidores que estão procurando presentes para o dia 12 de maio, mesmo que suas marcas não sejam consideradas presentes tradicionais para o Dia das Mães. Nesse contexto, a YouGov BrandIndex identifica que já existem alguns players que estão chamando a atenção dos brasileiros que provavelmente tentarão dar algo para sua mãe durante a celebração do fim de semana.

Entre os brasileiros que costumam presentear seus pais, a Latam Airlines apresentou um crescimento de +11,6 pontos no índice de Consciência da publicidade em 25 de abril (dados mais recentes disponíveis), em comparação com a mesma data em 2023. Essa classificação reflete quantos brasileiros se lembram de ter visto um anúncio da companhia aérea em questão nas últimas semanas. E, no contexto do Dia das Mães, pode indicar esforços de publicidade focados na celebração.

Nestlé, Pepsi, Sadia e Shopee também mostram ganhos significativos (entre +6,2 e até +10 pontos cada) nesse indicador entre os brasileiros que compram presentes para seus pais durante o período. Dada a natureza de seus produtos, é improvável que essas marcas se tornem as mais populares para presentes do Dia das Mães, mas isso pode ser um reflexo de campanhas eficazes que se aproveitam de uma celebração viral para se posicionar entre a população para a posteridade.

Metodologia

YouGov Profiles é baseado em dados coletados continuamente e pesquisas contínuas, em vez de um único questionário limitado. Os dados de perfis para o Brasil são nacionalmente representativos e ponderados por idade, gênero e região.

YouGov BrandIndex coleta dados sobre milhares de marcas todos os dias. A pontuação do Consciência da publicidade das marcas é baseada na pergunta: “De quais das seguintes marcas você viu um anúncio nas DUAS ÚLTIMAS SEMANAS? ” e entregue como um percentual. As pontuações são baseadas em uma média de amostra diária de 420 adultos no Brasil entre 25 de abril de 2023 e 25 de abril de 2024. Os números baseiam-se numa média móvel de 16 semanas.

Sobre a YouGov

A YouGov é uma multinacional de origem britânica, pioneira em pesquisa de mercado on-line e ferramentas que integram o planejamento e o monitoramento de dados, garantindo informações mais precisas e ágeis de serem acionadas por seus clientes. Presente em cerca de 70 países nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia, Ásia-Pacífico e África, a empresa possui uma das maiores redes de pesquisa do mundo. São mais de 24 milhões de membros registrados em seu painel, 800 mil dos quais estão no Brasil. Com dados acumulados ao longo de 20 anos de operação, a YouGov utiliza os chamados “dados vivos” – informações do consumidor continuamente atualizadas, precisas e acionáveis. A missão da empresa é oferecer uma visão incomparável sobre o que o mundo pensa, com soluções inovadoras que ajudam as marcas, proprietários de mídia e agências mais reconhecidas internacionalmente a planejar, ativar e acompanhar melhor suas atividades de marketing. Os dados da YouGov são regularmente referenciados pela imprensa global, sendo a segunda fonte de pesquisa de mercado mais citada no mundo.