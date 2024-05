O Parlamento Jovem de Sumaré se reúne para a 4ª sessão ordinária do ano neste sábado (18). Antes da reunião, acontece a palestra “A função fiscalizatória do Poder Legislativo”, ministrada pelo procurador da Câmara Municipal, Dr. Rocinio Fragoso. A capacitação tem início marcado para 9h, no plenário José Maria Matosinho. Embora seja destinada aos integrantes do Parlamento Jovem, a palestra é aberta a toda a população e contará com transmissão ao vivo pelo YouTube (@camarasumare).

A conversa tem o objetivo de trazer compreensão sobre a estrutura de fiscalização da atividade estatal prevista na Constituição Federal e a forma como o Poder Legislativo se insere nesse contexto. O palestrante é procurador da Câmara Municipal de Sumaré; mestre em Justiça Administrativa, pela Universidade Federal Fluminense (UFF); bacharel em Direito, também pela UFF; e professor de cursos de graduação em Direito e preparatórios para o Exame da OAB.

A iniciativa é promovida pela Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai e pela Comissão da Escola do Legislativo 2024. O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a cidadania e promover o debate sobre política e democracia entre os alunos do Ensino Médio.