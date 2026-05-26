A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga, nesta segunda-feira (25), o calendário de realização de festivais artístico-culturais, por meio do repasse de recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. O valor total destinado à realização dos festivais em 2026 é de R$ 225 mil.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
As datas foram definidas em alinhamentos com os proponentes, realizados na última semana, conforme os prazos estabelecidos no edital de chamamento público para a seleção de propostas. Confira o calendário estabelecido:
CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana
Dias 27 e 28 de junho
Local: Teatro de Arena “Elis Regina”
Execução/produção: Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (NILEEC) e RCA Dance
Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA)
Dias 11 e 12 de julho
Local: Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” e Praça Comendador Müller
Execução/produção: Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)
Festival de Música
Dias 8 e 9 de agosto
Local: Praça Comendador Müller
Execução/produção: Associação Abadá Capoeira Educacional e Cultural de Americana
Festival de Literatura de Americana (FLIAM)
Dias 15 e 16 de agosto
Local: Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” e Praça Comendador Müller
Execução/produção: Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes de Americana e Sarau Poetiza-Me
Festival de Cultura Popular – Cultura Afro-brasileira
Dias 19 e 20 de novembro
Local: área externa e anexos do Casarão do Salto Grande
Execução/produção: Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (ACMCA)
A execução do festival de teatro será definida em novo edital, com previsão de realização entre a segunda quinzena de setembro e a primeira de outubro.
“Os festivais artístico-culturais integram as ações de fomento à cultura e produção artística local adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Os eventos trazem luz aos artistas da cidade e suas criações, contribuindo para a fruição cultural e para a formação de público e de identidade. Em 2025, os eventos reuniram um público engajado e, para este ano, a expectativa é de repetir o sucesso”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
As atividades serão custeadas pelo Fundo Municipal de Assistência à Cultura da seguinte forma:
Festival de Música – R$ 50 mil
Festival de Dança – R$ 50 mil
Festival de Artes Visuais – R$ 45 mil
Festival de Literatura – R$ 40 mil
Festival de Cultura Popular – R$ 40 mil
Leia + sobre diversão e arte