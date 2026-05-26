A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga, nesta segunda-feira (25), o calendário de realização de festivais artístico-culturais, por meio do repasse de recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. O valor total destinado à realização dos festivais em 2026 é de R$ 225 mil.

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As datas foram definidas em alinhamentos com os proponentes, realizados na última semana, conforme os prazos estabelecidos no edital de chamamento público para a seleção de propostas. Confira o calendário estabelecido:

CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana

Dias 27 e 28 de junho

Local: Teatro de Arena “Elis Regina”

Execução/produção: Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (NILEEC) e RCA Dance

Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA)

Dias 11 e 12 de julho

Local: Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” e Praça Comendador Müller

Execução/produção: Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)

Festival de Música

Dias 8 e 9 de agosto

Local: Praça Comendador Müller

Execução/produção: Associação Abadá Capoeira Educacional e Cultural de Americana

Festival de Literatura de Americana (FLIAM)

Dias 15 e 16 de agosto

Local: Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” e Praça Comendador Müller

Execução/produção: Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes de Americana e Sarau Poetiza-Me

Festival de Cultura Popular – Cultura Afro-brasileira

Dias 19 e 20 de novembro

Local: área externa e anexos do Casarão do Salto Grande

Execução/produção: Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (ACMCA)

A execução do festival de teatro será definida em novo edital, com previsão de realização entre a segunda quinzena de setembro e a primeira de outubro.

“Os festivais artístico-culturais integram as ações de fomento à cultura e produção artística local adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Os eventos trazem luz aos artistas da cidade e suas criações, contribuindo para a fruição cultural e para a formação de público e de identidade. Em 2025, os eventos reuniram um público engajado e, para este ano, a expectativa é de repetir o sucesso”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

As atividades serão custeadas pelo Fundo Municipal de Assistência à Cultura da seguinte forma:

Festival de Música – R$ 50 mil

Festival de Dança – R$ 50 mil

Festival de Artes Visuais – R$ 45 mil

Festival de Literatura – R$ 40 mil

Festival de Cultura Popular – R$ 40 mil

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