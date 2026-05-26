A sexta rodada do Campeonato Barbarense de Futebol Amador movimentou os campos do Município no sábado (23), com a disputa de seis jogos na primeira divisão e quatro na segunda.
No Grupo A, o União São Fernando venceu o Mollon por 1 a 0 e se manteve na liderança, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Depois, aparece o Grêmio Orquídeas, com dez pontos, seguido de Mollon e Zabani, ambos com seis; Bosque, com um; e Chapecoense, com zero.
No Grupo B, em confronto direto pela ponta, o Esmeralda se deu melhor. A equipe bateu o Real Ferroviário por 2 a 0, chegou aos 13 pontos e ultrapassou o adversário, que estacionou nos 12. O terceiro colocado é o Paysandu, com sete. Na sequência, vêm Atlético Barbarense, também com sete; Milionários, com seis; Tremendão, com quatro; e Linópolis City, com três.
Agora, falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase. Os quatro primeiros de cada chave avançam na competição, e o último colocado de cada grupo será rebaixado. Confira os os resultados da sexta rodada:
Campeonato Barbarense
- Zabani 3 x 0 Bosque
- Real Ferroviário 0 x 2 Esmeralda
- União São Fernando 1 x 0 Mollon
- Atlético Barbarense 0 x 2 Milionários
- Chapecoense 0 x 3 Grêmio Orquídeas
- Linópolis City 1 x 3 Tremendão
Na segunda divisão, houve a primeira rodada da segunda fase, com vitórias de Javali/Unidos do Inocoop, Lunáticos, África e Planalto do Sol. Veja como foi cada jogo:
Javali/Unidos do Inocoop 2 x 1 Migué
Roma 2 x 3 Lunáticos
África 3 x 0 São Joaquim
Real Brasília 2 x 3 Planalto do Sol
Fotos
Esmeralda x Real Ferroviário – Crédito: Rayanne Lima (@rl_studio024)
Zabani x Bosque – Crédito: Lucas Marturano
São Fernando x Mollon – Crédito: Alexandre Cardoso (@alephotosport)
