O Real Ferroviário é o campeão do Campeonato Barbarense de Futsal – 2ª Divisão. A equipe faturou o título na sexta-feira (22), após vitória nos pênaltis sobre o Fazendinha, no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”. Com a bola rolando, os times empataram em 2 a 2.

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O Real Ferroviário abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Luizinho e Kaik Moraes, e o Fazendinha buscou o empate na segunda etapa, com Leonardo e João Antônio. Nas cobranças de pênalti, houve oito batidas para cada lado, e o Real Ferroviário venceu por 6 a 5.

Responsável por inaugurar o marcador na final, Luizinho foi o artilheiro da competição, com 22 gols. Já os goleiros menos vazados foram Thiago da Silva e Roberth Rafael, do Fazendinha.

Real Ferroviário

A equipe campeã teve André Luiz de Souza Araújo como técnico e contou com os seguintes jogadores:

Real Ferroviário

  • Arthur Leite de Godoy Salin
  • Diego Henrique de Oliveira
  • Fabio Henrique Torricelli Ramos da Silva
  • Gabriel Alves do Santos
  • Jean Cleiton do Nascimento
  • José Diogo Belluzzo
  • Kaik Fernando de Araújo Ribeiro
  • Kaik Moraes Athos de Moraes
  • Luis Carlos Marconi Neto (Luizinho)
  • Luis Henrique Montalvão
  • Matheus Evangelista Leite
  • Otávio Henrique Américo Toledo

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