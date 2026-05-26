O Real Ferroviário é o campeão do Campeonato Barbarense de Futsal – 2ª Divisão. A equipe faturou o título na sexta-feira (22), após vitória nos pênaltis sobre o Fazendinha, no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”. Com a bola rolando, os times empataram em 2 a 2.

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O Real Ferroviário abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Luizinho e Kaik Moraes, e o Fazendinha buscou o empate na segunda etapa, com Leonardo e João Antônio. Nas cobranças de pênalti, houve oito batidas para cada lado, e o Real Ferroviário venceu por 6 a 5.

Responsável por inaugurar o marcador na final, Luizinho foi o artilheiro da competição, com 22 gols. Já os goleiros menos vazados foram Thiago da Silva e Roberth Rafael, do Fazendinha.

A equipe campeã teve André Luiz de Souza Araújo como técnico e contou com os seguintes jogadores:

Real Ferroviário

Arthur Leite de Godoy Salin

Diego Henrique de Oliveira

Fabio Henrique Torricelli Ramos da Silva

Gabriel Alves do Santos

Jean Cleiton do Nascimento

José Diogo Belluzzo

Kaik Fernando de Araújo Ribeiro

Kaik Moraes Athos de Moraes

Luis Carlos Marconi Neto (Luizinho)

Luis Henrique Montalvão

Matheus Evangelista Leite

Otávio Henrique Américo Toledo

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