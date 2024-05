Valdemar crava Tarcísio no PL, mas governador nega ida

Em meio às especulações sobre sua saída do Republicanos para se filiar ao PL

o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não realizará essa movimentação “no momento”. A declaração foi feita em entrevista à CNN, um dia após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciar a decisão de Tarcísio de trocar de partido.

“Não teremos esse movimento no momento”, declarou Tarcísio, evitando confirmar uma data para a possível transferência.

Leia + sobre política regional

De acordo com informações apuradas pelo Globo, a expectativa era a de que Tarcísio se filiasse ao PL, partido de Jair Bolsonaro, em julho. Essa mudança poderia impactar diretamente a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro do próximo ano, bem como a formação de alianças para as eleições municipais.

Valdemar Costa Neto comentou sobre a situação, dizendo que Tarcísio teria dado um sinal positivo durante um jantar com o senador Rogério Marinho e o próprio governador.

“Ele me disse que vem antes das eleições, acredito que até julho. O PL fará uma festa para recebê-lo “, afirmou Valdemar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP