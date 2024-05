— Ferllen Fokker (@ferllenaf) May 20, 2024

Gostosos, práticos e Saudáveis: os chás são grandes aliados para quem busca uma vida mais sadia

Preparados pelos chineses desde 250 a.C, os chás rendem bebidas saborosas e trazem muitos benefícios à saúde. Seu alto valor como mercadoria já foi até motivo de conflito: a Guerra do Chá, em 1773, nos Estados Unidos, se deu por conta da taxa alfandegária pela importação do produto cobrada pela coroa britânica aos colonos estabelecidos na América.

Por ser popular, barato e fácil de fazer, o brasileiro tomou gosto pelo chá e fez do ingrediente uma das principais bebidas da nossa cultura. Pensando nisso, neste Dia Mundial do Chá, Receitas Nestlé te indica 4 receitas de chá saudáveis e gostosas.

Para ter acesso a mais receitas, livros e cursos gratuitos, acesse o site Receitas Nestlé e aproveite.

Chá de Limão com Mel

O chá de limão com Mel é conhecido por suas propriedades medicinais por ajudar na digestão.

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

suco de 1 limão

1 colher (chá) de mel

Modo de Preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo até ferver. Após ferver, desligue o fogo e espere 1 minuto. Em uma xícara, coloque o suco de limão, o mel e a água quente. Tampe a xícara por um pires por cerca de 2 minutos e sirva.

Chá de Limão com Alho

O alho e o limão possuem propriedades antioxidantes e são ricos em vitamina C. Sendo assim, o chá de limão com alho ajuda na prevenção do envelhecimento precoce.

Ingredientes

1 limão

4 dentes de alho

meia xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Corte o limão em 4 partes. Em uma panela coloque o limão, o alho e a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, cozinhe por cerca de 2 minutos. Retire do fogo e amasse o limão. Coe e sirva.

Chá de Hibisco com FiberMais Laranja

O Chá de Hibisco com Laranja é conhecido por ser uma bebida refrescante e saborosa. Porém, os benefícios da bebida não ficam só no sabor, o hibisco é um ingrediente que possui ação anti-inflamatória e antioxidante, sendo um ótimo aliado para a manutenção da saúde.

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

1 maçã

1 canela em pau médio

1 colher (de sopa) de hibisco desidratado

1 colher (sopa) de FiberMais® Laranja

Modo de Preparo

Coloque a água no fogo com a maçã com casca, mas sem sementes, cortada em rodelas e a canela. Assim que começar a ferver adicione o hibisco desidratado e deixe ferver uns 3 a 5 minutos. Repouse até amornar. Retire a canela e misture o FiberMais laranja. Sirva quente.

Tchai Nutren Senior

Este chá possui como vantagem a suplementação nutricional necessária para quem vive a melhor idade.

Ingredientes

1 e meia xícara (chá) de água

2 sachês de chá mate

1 colher (chá) de raspas da casca de laranja

meia colher (sopa) de açúcar mascavo

6 colheres (sopa) rasas de NUTREN® Senior Sem Sabor em Pó (55 g)

