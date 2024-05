Regina Duarte volta a ser punida pelo instagram por fakenews

A atriz Regina Duarte foi punida novamente pelo Instagram

Dessa vez por fake news sobre chuvas no RS. Atriz informou erroneamente que o governo federal teria dificultado doações para as vítimas das chuvas no estado.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Geisy Arruda posa sensual durante viagem para Maceió

Geisy postou fotos nas redes sociais nesta segunda, 20, em que aparece de camiseta e calcinha no hotel de Maceió.

“Maceió cheguei e já lhe Amo!! Já comprei a feirinha todinha e já tô agarrada no cuscuz e na tapioca! Oxe, no Nordeste tem o molho! 🔥”,

escreveu a beldade.

🚨Famosos: l Geisy Arruda se declara ecossexual: ‘Se for grande, eu sou’ pic.twitter.com/Hv5xdewcH6 — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) January 6, 2024



A escritora exibiu o corpo em forma em sua conta no Instagram.

Foto: CG Comunicação (divulgação)