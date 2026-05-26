O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, nesta quinta-feira, dia 28, às 20h, a montagem “Elixir e seus Amores”, que reúne trechos das óperas italianas mais consagradas de todos os tempos. A apresentação terá ingressos solidários, com a troca por 1 litro de leite diretamente na bilheteria do teatro ou pelo site ingressodigital.com.

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O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, bairro Jardim Girassol. A bilheteria do espaço funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O programa, com duração de 60 minutos e legendas em português, inclui obras-primas como Elixir do Amor, La Traviata, La Bohème, Cavalleria Rusticana, Rigoletto e Il Guarany.

O espetáculo contará com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, da Cia de Ópera de São Paulo, além das vozes do Coral Vocalis e do Coro Lírico O Mensageiro, em um encontro de forças artísticas.

Sob a direção geral e artística de Paulo Esper e regência do maestro Álvaro Peterlevitz, o espetáculo terá a participação dos solistas Thayana Roverso (soprano) e Rafael Stein (tenor), com interpretações que darão vida às melodias imortais de compositores como Donizetti, Verdi e Puccini.

Atração além de Americana

A atração integra o projeto A Caminho do Interior, uma iniciativa do Consulado Geral da Itália em São Paulo, Instituto Italiano di Cultura San Paolo e Governo do Estado de São Paulo através da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), que chega à sua 7ª edição percorrendo o interior paulista. Além de Americana, a montagem também passará pela região com apresentações em Rio Claro (dia 29, às 20h) e Jacareí (dia 31, às 17h).

“O projeto A Caminho do Interior sempre traz a Americana espetáculos de imenso valor cultural e que geralmente não são apresentados no interior do estado. Esta é uma oportunidade única de apreciar o melhor da música erudita em nosso querido Teatro Municipal”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Além da noite em Americana, o projeto “A Caminho do Interior” também passará pela região com apresentações em Rio Claro (dia 29, às 20h) e Jacareí (dia 31, às 17h).

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