A prisão de Deolane Bezerra continua cercada de polêmicas, teorias e desdobramentos judiciais, mas, segundo a vidente e sensitiva Izadora Morais, o pior ainda está por vir. Conhecida por previsões de famosas, ela afirma que viu no oráculo um cenário pesado para a influenciadora e advogada, que envolve sua prisão por até cinco meses.

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Diz a Sensitiva

“Perguntei se ela vai sair da cadeia agora e a resposta espiritual é muito clara: não. Ela permanece presa por enquanto. Existe uma possibilidade de liberdade daqui cinco meses, mas antes disso muita coisa ainda vai explodir”, afirma. “Vejo mais famosos presos, acordos e milhões de reais em jogo, movimentando a liberdade dos acusados”.