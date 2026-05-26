A prisão de Deolane Bezerra continua cercada de polêmicas, teorias e desdobramentos judiciais, mas, segundo a vidente e sensitiva Izadora Morais, o pior ainda está por vir. Conhecida por previsões de famosas, ela afirma que viu no oráculo um cenário pesado para a influenciadora e advogada, que envolve sua prisão por até cinco meses.
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Diz a Sensitiva
“Perguntei se ela vai sair da cadeia agora e a resposta espiritual é muito clara: não. Ela permanece presa por enquanto. Existe uma possibilidade de liberdade daqui cinco meses, mas antes disso muita coisa ainda vai explodir”, afirma. “Vejo mais famosos presos, acordos e milhões de reais em jogo, movimentando a liberdade dos acusados”.
A sensitiva diz ainda que as cartas apontam que Deolane “sabia exatamente o que estava fazendo”. “A carta da cobra apareceu. Isso fala de consciência, estratégia e inconsequência. O oráculo me mostra que ela não pensou nas pessoas que poderiam ser prejudicadas”, declara. “Muita gente acredita na inocência dela, mas o plano espiritual mostra o contrário”.
Entre as previsões mais impactantes, Izadora diz enxergar o envolvimento de outras figuras públicas no caso. “Vejo famosos sendo descobertos, uma mulher sendo presa e uma quadrilha inteira aparecendo nessa história. Vejo ainda uma mulher ligada à Justiça recebendo muita pressão e algo acontecendo com ela. Depois, um homem assume o caso. É aí que começa uma virada”, prevê.
Izadora também afirma que um antigo relacionamento de Deolane voltará ao centro das investigações. “Isso ainda vai vir à tona e pode causar choque nas pessoas. Daqui até dois meses, vejo a morte de uma figura muito importante no grupo dela e isso pode abrir novos segredos ligados ao caso”, declara. “Ela não ficará muito tempo presa, mas sofrerá nesse período”.
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