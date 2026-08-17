O União Santa Fé é campeão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 3ª Divisão. O time levantou a taça após derrotar o Piratas/Bronk’s nos pênaltis, no sábado (15), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A final ocorreu no CEM (Centro Esportivo Municipal) Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho.

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Com a bola rolando, Leonardo Caris de Jesus fez o gol do União Santa Fé. Já o tento do Piratas/Bronk’s foi anotado por Matheus Strikis Hacklima. Depois, nas cobranças de pênalti, a equipe campeã venceu por 4 a 2.

Ao final da partida, também foram entregues os prêmios de artilheiro para Jhonatan Messias, que marcou seis gols pelo Santa Fé, e de goleiros menos vazados para Gustavo Ferreira e Rodrigo Gomes, ambos do União Santa Fé.

O time campeão teve como treinador Luiz Alves Feitoza Junior, auxiliado por Gustavo Lima Batista Rocha e Murilo Augusto de Oliveira.

União Santa Fé

O elenco contou com os seguintes jogadores:

Alan Kelywn da Silva

Carlos Eduardo Rossi

Daniel de Almeida

Emanuel Carlos de Lima Pantarotto

Fabio Rodrigues Dearo

Gabriel Hernandez Teixeira Lima

Gabriel Leal Santa Maria

Gustavo de Oliveira

Gustavo Henrique Flor Ferreira

Higor Augusto da Silva Cruz

José Jhonatan do Nascimento

Leonardo Caris de Jesus

Lourran Lemes Cândido

Lucas Bernardo Ferreira da Silva

Marlon Martins dos Santos

Murilo Henrique Alves Feitoza

Rodrigo Gomes da Silva

Valdir Junior de Araújo

Vinicius Diniz de Castro

Vinicius Oliveira de Freitas

Vitor Henrique das Neves Crivelari

Wagner Martins Araújo Junior

Waislan de Souza Silva

Wellingthon Vinicius Matos Catarino

Yego Paes Elias

O União Santa Fé é o terceiro campeão do amador barbarense na temporada. Antes, houve os títulos do Esmeralda, na 1ª Divisão, e do Planalto do Sol, na 2ª. Atualmente, está em andamento a 4ª Divisão. Já a 5ª começa no dia 29 de agosto. Os torneios são promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).