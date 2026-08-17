O União Santa Fé é campeão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 3ª Divisão. O time levantou a taça após derrotar o Piratas/Bronk’s nos pênaltis, no sábado (15), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A final ocorreu no CEM (Centro Esportivo Municipal) Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho.

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União Santa Fé

Com a bola rolando, Leonardo Caris de Jesus fez o gol do União Santa Fé. Já o tento do Piratas/Bronk’s foi anotado por Matheus Strikis Hacklima. Depois, nas cobranças de pênalti, a equipe campeã venceu por 4 a 2.

Ao final da partida, também foram entregues os prêmios de artilheiro para Jhonatan Messias, que marcou seis gols pelo Santa Fé, e de goleiros menos vazados para Gustavo Ferreira e Rodrigo Gomes, ambos do União Santa Fé.

O time campeão teve como treinador Luiz Alves Feitoza Junior, auxiliado por Gustavo Lima Batista Rocha e Murilo Augusto de Oliveira.

União Santa Fé

O elenco contou com os seguintes jogadores:

  • Alan Kelywn da Silva
  • Carlos Eduardo Rossi
  • Daniel de Almeida
  • Emanuel Carlos de Lima Pantarotto
  • Fabio Rodrigues Dearo
  • Gabriel Hernandez Teixeira Lima
  • Gabriel Leal Santa Maria
  • Gustavo de Oliveira
  • Gustavo Henrique Flor Ferreira
  • Higor Augusto da Silva Cruz
  • José Jhonatan do Nascimento
  • Leonardo Caris de Jesus
  • Lourran Lemes Cândido
  • Lucas Bernardo Ferreira da Silva
  • Marlon Martins dos Santos
  • Murilo Henrique Alves Feitoza
  • Rodrigo Gomes da Silva
  • Valdir Junior de Araújo
  • Vinicius Diniz de Castro
  • Vinicius Oliveira de Freitas
  • Vitor Henrique das Neves Crivelari
  • Wagner Martins Araújo Junior
  • Waislan de Souza Silva
  • Wellingthon Vinicius Matos Catarino
  • Yego Paes Elias

O União Santa Fé é o terceiro campeão do amador barbarense na temporada. Antes, houve os títulos do Esmeralda, na 1ª Divisão, e do Planalto do Sol, na 2ª. Atualmente, está em andamento a 4ª Divisão. Já a 5ª começa no dia 29 de agosto. Os torneios são promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).

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