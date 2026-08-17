O União Santa Fé é campeão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 3ª Divisão. O time levantou a taça após derrotar o Piratas/Bronk’s nos pênaltis, no sábado (15), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A final ocorreu no CEM (Centro Esportivo Municipal) Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho.
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Com a bola rolando, Leonardo Caris de Jesus fez o gol do União Santa Fé. Já o tento do Piratas/Bronk’s foi anotado por Matheus Strikis Hacklima. Depois, nas cobranças de pênalti, a equipe campeã venceu por 4 a 2.
Ao final da partida, também foram entregues os prêmios de artilheiro para Jhonatan Messias, que marcou seis gols pelo Santa Fé, e de goleiros menos vazados para Gustavo Ferreira e Rodrigo Gomes, ambos do União Santa Fé.
O time campeão teve como treinador Luiz Alves Feitoza Junior, auxiliado por Gustavo Lima Batista Rocha e Murilo Augusto de Oliveira.
União Santa Fé
O elenco contou com os seguintes jogadores:
- Alan Kelywn da Silva
- Carlos Eduardo Rossi
- Daniel de Almeida
- Emanuel Carlos de Lima Pantarotto
- Fabio Rodrigues Dearo
- Gabriel Hernandez Teixeira Lima
- Gabriel Leal Santa Maria
- Gustavo de Oliveira
- Gustavo Henrique Flor Ferreira
- Higor Augusto da Silva Cruz
- José Jhonatan do Nascimento
- Leonardo Caris de Jesus
- Lourran Lemes Cândido
- Lucas Bernardo Ferreira da Silva
- Marlon Martins dos Santos
- Murilo Henrique Alves Feitoza
- Rodrigo Gomes da Silva
- Valdir Junior de Araújo
- Vinicius Diniz de Castro
- Vinicius Oliveira de Freitas
- Vitor Henrique das Neves Crivelari
- Wagner Martins Araújo Junior
- Waislan de Souza Silva
- Wellingthon Vinicius Matos Catarino
- Yego Paes Elias
O União Santa Fé é o terceiro campeão do amador barbarense na temporada. Antes, houve os títulos do Esmeralda, na 1ª Divisão, e do Planalto do Sol, na 2ª. Atualmente, está em andamento a 4ª Divisão. Já a 5ª começa no dia 29 de agosto. Os torneios são promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).
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