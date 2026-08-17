As notas do instagram com opções para se colocar estrela, cor e bandeira do Brasil virou alvo de disputa entre Bolsonaristas e Petistas neste começo da campanha eleitoral.
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As amizades e opiniões adotadas com base na preferência política tem gerado confronto e até algum mal estar entre os mais jovens nas redes sociais. A rede social da Meta é a preferida dos políticos para atingir os eleitores nas maiores cidades, mas parece não entregar muito quando o conteúdo é pago e o candidato identificado como político.
Instagram na região
Na região, são ainda poucos os usuários da rede a adotar as notas de ‘estrela’ ou ‘bandeira do Brasil’. A maioria tem usado as notas para indicar apoio ao seu candidato ou que é candidato- já com o número.
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