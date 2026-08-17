Prefeito Rafael Piovezan anuncia duplicação de trecho da SP-306

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta segunda-feira (17) uma importante novidade para a infraestrutura viária de Santa Bárbara d’Oeste: a duplicação da Rodovia Luís Ometto (SP-306), no trecho entre a Câmara Municipal e a FHO (Fundação Hermínio Ometto). A obra será realizada em parceria com o Governo do Estado e está avançando para as próximas etapas.

Após meses de trabalho e articulação junto ao Estado, a Prefeitura está realizando o projeto básico da duplicação. Na sequência, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) fará o projeto executivo. Concluídas essas etapas, serão dados os encaminhamentos finais para o início da obra.

O trecho a ser duplicado possui aproximadamente 1.200 metros de extensão. A intervenção é considerada estratégica diante do crescimento da região e deverá contribuir para melhorar a mobilidade e a segurança viária.

Atualmente, mais de 3 mil veículos passam diariamente pelo trecho, que atende uma região onde vivem aproximadamente 15 mil pessoas. Entre os bairros do entorno estão Jardim Primavera, Siqueira Campos, Santa Terezinha, Residencial Furlan, Glebas Califórnia, Residencial Dona Margarida e Firenze, além de novos empreendimentos e condomínios residenciais. A área também concentra a Fundação Hermínio Ometto.

“Essa é uma região que vai continuar crescendo, com bairros consolidados, novos empreendimentos, comércio, empresas e, principalmente, com a FHO, onde milhares de estudantes passam todos os dias. Quando olhamos para nossa cidade, precisamos pensar hoje na infraestrutura que será necessária amanhã. A duplicação vai trazer mais segurança e mobilidade para toda essa região”, ressaltou Rafael. “É mais uma grande conquista construída pelo diálogo, pela articulação e pela parceria com o Governo do Estado. Santa Bárbara está crescendo, e estamos trabalhando para preparar a cidade para o futuro”, complementou.

O projeto prevê duas rotatórias. Uma delas será a rotatória da Câmara Municipal, que terá sua largura ampliada para permitir duas faixas de rolamento. Também estão previstas a requalificação dos acessos existentes e a implantação de duas passarelas, ampliando a segurança para os pedestres.

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