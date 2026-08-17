Sete estudantes da rede municipal de Educação de Americana conquistaram medalhas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), edição de 2025. Quatro professores da rede municipal de Educação também foram reconhecidos e outros 30 estudantes receberão certificados de menção honrosa pelo desempenho de destaque. A cerimônia regional de premiação está marcada para quinta-feira (20), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

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A medalha de ouro da competição ficará com Arthur Campos de Araújo, do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto. Duas medalhas de prata vão para os estudantes Gustavo Henrique Zeperlin de Paiva e Davi Rubinato Lazarim, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire. Os três bronzes irão para Lucas Gabriel Guilherme Fernandes e Mateus Davi Soares Camargo, da EMEF Paulo Freire, e para Rafael Rodrigues Gonçalves e Miguel da Silva dos Santos, estudantes da EMEF Florestan Fernandes.

 

Os professores premiados são Sandra Regina de Castro Batalha Rodrigues Cruz, Tania Duarte, Sandra M. S. Oliveira e Nereu Moreira de Souza e escola homenageada nesta edição, a EMEF Paulo Freire (confira abaixo a lista de estudantes que receberão certificados de menção honrosa).

 

Na edição anterior da premiação, a rede municipal conquistou quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de bronze.

 

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou os resultados. “É gratificante ver nossos estudantes e professores se destacando em nível nacional e avançando cada vez mais na premiação. A OBMEP é a maior olimpíada científica do país e a conquista de mais medalhas confirma a eficácia de políticas públicas adotadas pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi na área da Educação”, disse.

 

Certificados de menção honrosa:

Americana

EMEF Paulo Freire Americana

 

Lorenzo Garcia Chidichimo

 

Matheus Duran

 

Ana Sophia da Paz Schramm

 

Giulia Campos da Silva

 

Lucas Vinicius Zanini

 

Sofia Dota Lopes

 

Anna Laura do Nascimento

 

Larissa Regonha Borges

 

Rafael Mechi Ricardo

 

Andressa da Silva e Souza Moraes

 

Lucas Fornaziero Biela

 

Gabriella Victorino Avansi

 

Guilherme Viegas de Freitas

 

EMEF Milton Santos

 

Enzo Stefanini

 

Pedro Henrique Camara

 

Mariana Silvestre Moraes

 

EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho

 

Daniela Branco de Carvalho

 

Davi Lucca Tavares Gato

 

Rian Santos Aguiar

 

Daniel Dalcico Filho

 

Maria Eduarda Cezareto

 

Vitor Hornink Vintecinco

 

EMEF Prof. Florestan Fernandes

 

Laryssa Gabriella Queiroz da S. Soares

 

Paulo Henrique de Oliveira

 

Lucca da Silva

 

Bruno Eduardo Somaio

 

CAIC Prof. Sylvino Chinelatto

 

Larissa De Souza Teodoro

 

Daniel Camargo Franchi

 

Felipe Rohwvedder de Almeida

 

Miguel Wallacy Gomes Passi

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