Sete estudantes da rede municipal de Educação de Americana conquistaram medalhas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), edição de 2025. Quatro professores da rede municipal de Educação também foram reconhecidos e outros 30 estudantes receberão certificados de menção honrosa pelo desempenho de destaque. A cerimônia regional de premiação está marcada para quinta-feira (20), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A medalha de ouro da competição ficará com Arthur Campos de Araújo, do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto. Duas medalhas de prata vão para os estudantes Gustavo Henrique Zeperlin de Paiva e Davi Rubinato Lazarim, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire. Os três bronzes irão para Lucas Gabriel Guilherme Fernandes e Mateus Davi Soares Camargo, da EMEF Paulo Freire, e para Rafael Rodrigues Gonçalves e Miguel da Silva dos Santos, estudantes da EMEF Florestan Fernandes.

Os professores premiados são Sandra Regina de Castro Batalha Rodrigues Cruz, Tania Duarte, Sandra M. S. Oliveira e Nereu Moreira de Souza e escola homenageada nesta edição, a EMEF Paulo Freire (confira abaixo a lista de estudantes que receberão certificados de menção honrosa).

Na edição anterior da premiação, a rede municipal conquistou quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de bronze.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou os resultados. “É gratificante ver nossos estudantes e professores se destacando em nível nacional e avançando cada vez mais na premiação. A OBMEP é a maior olimpíada científica do país e a conquista de mais medalhas confirma a eficácia de políticas públicas adotadas pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi na área da Educação”, disse.

Certificados de menção honrosa:

EMEF Paulo Freire Americana

Lorenzo Garcia Chidichimo

Matheus Duran

Ana Sophia da Paz Schramm

Giulia Campos da Silva

Lucas Vinicius Zanini

Sofia Dota Lopes

Anna Laura do Nascimento

Larissa Regonha Borges

Rafael Mechi Ricardo

Andressa da Silva e Souza Moraes

Lucas Fornaziero Biela

Gabriella Victorino Avansi

Guilherme Viegas de Freitas

EMEF Milton Santos

Enzo Stefanini

Pedro Henrique Camara

Mariana Silvestre Moraes

EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho

Daniela Branco de Carvalho

Davi Lucca Tavares Gato

Rian Santos Aguiar

Daniel Dalcico Filho

Maria Eduarda Cezareto

Vitor Hornink Vintecinco

EMEF Prof. Florestan Fernandes

Laryssa Gabriella Queiroz da S. Soares

Paulo Henrique de Oliveira

Lucca da Silva

Bruno Eduardo Somaio

CAIC Prof. Sylvino Chinelatto

Larissa De Souza Teodoro

Daniel Camargo Franchi

Felipe Rohwvedder de Almeida

Miguel Wallacy Gomes Passi