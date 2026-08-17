Sete estudantes da rede municipal de Educação de Americana conquistaram medalhas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), edição de 2025. Quatro professores da rede municipal de Educação também foram reconhecidos e outros 30 estudantes receberão certificados de menção honrosa pelo desempenho de destaque. A cerimônia regional de premiação está marcada para quinta-feira (20), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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A medalha de ouro da competição ficará com Arthur Campos de Araújo, do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto. Duas medalhas de prata vão para os estudantes Gustavo Henrique Zeperlin de Paiva e Davi Rubinato Lazarim, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire. Os três bronzes irão para Lucas Gabriel Guilherme Fernandes e Mateus Davi Soares Camargo, da EMEF Paulo Freire, e para Rafael Rodrigues Gonçalves e Miguel da Silva dos Santos, estudantes da EMEF Florestan Fernandes.
Os professores premiados são Sandra Regina de Castro Batalha Rodrigues Cruz, Tania Duarte, Sandra M. S. Oliveira e Nereu Moreira de Souza e escola homenageada nesta edição, a EMEF Paulo Freire (confira abaixo a lista de estudantes que receberão certificados de menção honrosa).
Na edição anterior da premiação, a rede municipal conquistou quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de bronze.
O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou os resultados. “É gratificante ver nossos estudantes e professores se destacando em nível nacional e avançando cada vez mais na premiação. A OBMEP é a maior olimpíada científica do país e a conquista de mais medalhas confirma a eficácia de políticas públicas adotadas pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi na área da Educação”, disse.
Certificados de menção honrosa:
EMEF Paulo Freire Americana
Lorenzo Garcia Chidichimo
Matheus Duran
Ana Sophia da Paz Schramm
Giulia Campos da Silva
Lucas Vinicius Zanini
Sofia Dota Lopes
Anna Laura do Nascimento
Larissa Regonha Borges
Rafael Mechi Ricardo
Andressa da Silva e Souza Moraes
Lucas Fornaziero Biela
Gabriella Victorino Avansi
Guilherme Viegas de Freitas
EMEF Milton Santos
Enzo Stefanini
Pedro Henrique Camara
Mariana Silvestre Moraes
EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho
Daniela Branco de Carvalho
Davi Lucca Tavares Gato
Rian Santos Aguiar
Daniel Dalcico Filho
Maria Eduarda Cezareto
Vitor Hornink Vintecinco
EMEF Prof. Florestan Fernandes
Laryssa Gabriella Queiroz da S. Soares
Paulo Henrique de Oliveira
Lucca da Silva
Bruno Eduardo Somaio
CAIC Prof. Sylvino Chinelatto
Larissa De Souza Teodoro
Daniel Camargo Franchi
Felipe Rohwvedder de Almeida
Miguel Wallacy Gomes Passi
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