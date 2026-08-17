Elba Ramalho completa 75 anos com uma obra que continua fazendo história

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Há vozes que se tornam parte da memória afetiva de um país. A de Elba Ramalho é uma delas. Marcada pela força do Nordeste e pela versatilidade, a cantora chega aos 75 anos, celebrados em 17 de agosto, mantendo seu repertório presente nas execuções públicas em todo o Brasil. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas mais executadas com a participação da artista como intérprete.

De acordo com os dados da instituição, a artista possui 5 obras musicais e 1.137 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. O levantamento revela que “De volta pro aconchego”, composição de Dominguinhos e Nando Cordel, é a música mais executada com participação de Elba Ramalho como intérprete nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Ai que saudade de ocê”, de Vital Farias; “Chão de giz”, de Zé Ramalho; e “Entre o céu e o mar”, de Dudu Falcão e Roger Henri.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas interpretadas por Elba Ramalho mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 De volta pro aconchego Dominguinhos / Nando Cordel 2 Ai que saudade de ocê Vital Farias 3 Chão de giz Zé Ramalho 4 Entre o céu e o mar Dudu Falcão / Roger Henri 5 Bate coração Ceceu 6 Paisagem na janela Fernando Brant / Lô Borges 7 Banho de cheiro Carlos Fernando 8 Chorando e cantando Fausto Nilo / Geraldo Azevedo 8 Prece a Nossa Senhora Vado 9 Forró do xenhenhem Ceceu 10 Frisson Sergio Natureza / Tunai

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