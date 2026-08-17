A NYC Broadway Week está de volta, com ingressos 2 por 1

Em setembro, a NYC Broadway Week está de volta, com a compra de ingressos 2 por 1 válida para 25 espetáculos em cartaz na cidade

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A New York City Tourism + Conventions, organização oficial de marketing de destino e bureau de convenções e visitantes dos cinco distritos da cidade de Nova York, anuncia o início da venda de ingressos para a NYC Broadway Week Outono 2026. A partir de terça-feira, 18 de agosto,

o público poderá adquirir dois ingressos pelo preço de um para 25 espetáculos. Como novidade deste ano, os espectadores poderão optar, no momento da compra, por um upgrade de assento por US$ 135. As apresentações vão de 08 a 20 de setembro, e os ingressos estão disponíveis em nyctourism.com/broadway-week.

“Depois de um verão inesquecível, que trouxe o mundo a Nova York, a Broadway assume o centro das atenções neste outono”, afirma a presidente e CEO da NYC Tourism, Julie Coker. “Desde seu lançamento, em 2011, a NYC Broadway Week já gerou mais de US$ 200 milhões em receita, ao mesmo tempo em que tornou mais fácil para nova-iorquinos e visitantes vivenciarem a magia da Broadway a preços especiais. Com ingressos 2 por 1 nos espetáculos participantes e oportunidades selecionadas de upgrade de assentos, o programa, realizado duas vezes por ano, continua abrindo as portas para algumas das experiências teatrais mais celebradas do mundo”.

Os espetáculos participantes da edição de outono da NYC Broadway Week 2026 incluem*:

& Juliet Aladdin The Book of Mormon Buena Vista Social Club Chicago The Great Gatsby Hadestown Harry Potter and the Cursed Child Just in Time** The Lion King The Lost Boys** Maybe Happy Ending MJ the Musical Oh, Mary! Operation Mincemeat The Outsiders Paranormal Activity** The Rocky Horror Show** Schmigadoon!** School Girls; Or, The African Mean Girls Play** Six Stranger Things: The First Shadow Titaníque** Two Strangers (Carry a Cake Across New York) Wicked

*Sujeito à disponibilidade. Algumas datas podem ter restrições.

**Novos participantes da NYC Broadway Week.

A NYC Broadway Week é produzida pela NYC Tourism + Conventions em parceria com a The Broadway League. Desde seu lançamento, no inverno de 2011, o programa já vendeu cumulativamente mais de 3 milhões

de ingressos, gerando mais de US$ 222,2 milhões em receita para

a Broadway.

“A NYC Broadway Week tem como objetivo permitir que mais pessoas possam conhecer a extraordinária diversidade de produções da Broadway”, disse o presidente da The Broadway League, Jason Laks. “Temos orgulho de continuar nossa parceria com a New York City

Tourism + Conventions para ajudar o público a descobrir a emoção do teatro ao vivo”.

Os espectadores podem consultar os espetáculos participantes utilizando filtros como “Gênero”, “Vencedores do Tony”, “Acessibilidade”, “Última Chance”, “Novos participantes” e “Tipo”. Os parceiros promocionais da NYC Broadway Week incluem Amtrak, Telecharge e Audience Rewards.

Para consultar os espetáculos participantes e comprar ingressos, acesse nyctourism.com/broadway-week.