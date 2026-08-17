K-POP: XLOV chega ao Brasil em Novembro para show em São Paulo

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Um dos nomes mais singulares da nova geração do K-pop está chegando ao Brasil. O XLOV confirma apresentação única em São Paulo no dia 29 de novembro de 2026, no Vibra São Paulo. Os ingressos para a “XLOV 2026 LATAM TOUR II” estarão disponíveis no dia 18 pela plataforma oficial da Meaple, com valores a partir de R$ 210.

Além do show, os fãs também poderão participar de momentos exclusivos de interação com o XLOV. Entre os benefícios especiais estão acesso antecipado, participação em soundcheck, sessão de Hi Touch e foto com os integrantes.

Conhecido por seu conceito inovador e por desafiar convenções tradicionais dentro do K-pop, o grupo vem construindo uma identidade artística marcada pela liberdade de expressão, performances de forte impacto visual e uma mistura de sonoridades que transita por pop, R&B e hip-hop. O grupo é formado por Wumuti, Rui, Hyun e Haru e estreou oficialmente em janeiro de 2025 com o single álbum I’mma Be.

Desde sua estreia, o XLOV vem ampliando rapidamente sua presença global somando milhões de visualizações em seus videoclipes e conquistando uma forte base de fãs nas redes sociais. A apresentação em São Paulo representa um momento especial para o público brasileiro, que terá a oportunidade de acompanhar de perto um dos grupos que mais vêm chamando a atenção no cenário internacional. O XLOV ganhou notoriedade por sua proposta de romper com expectativas e explorar uma estética considerada genderless, combinando moda, dança e música em uma identidade própria.

O show promete uma atmosfera intensa, com performances enérgicas em uma produção de alta qualidade. No palco, os fãs podem esperar uma noite com apresentações que combinam vocais, dança e performances ousadas, que se tornaram uma das principais características do XLOV.

SERVIÇO

XLOV 2026 LATAM TOUR II IN SÃO PAULO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP, 04795-100

Horário do show: 20h

Ingressos: https://meaple.com.br/meaple/xlov-em-sp

Valores dos ingressos:

SUPER XLOV VIP EXPERIENCE: R$1.530 (Meia-Entrada) / R$1.990 (Inteira)

Benefícios: Entrada antecipada, Hi Touch, Soundcheck, Photocard exclusivo, Foto 4:1, Polaroid assinado e pôster oficial assinado.

XLOV VIP EXPERIENCE: R$940 (Meia-Entrada) / R$1.400 (Inteira)

Benefícios: Entrada antecipada, Hi Touch, Soundcheck, Photocard exclusivo, Foto em grupo 4:16 e pôster oficial.

PISTA VIP EXPERIENCE: R$800 (Meia-Entrada) / R$1.140 (Inteira)

Benefícios: Entrada antecipada, Hi Touch, Foto em grupo 4:4 e pôster oficial.

PISTA VIP: R$460 (Meia-Entrada) / R$920 (Inteira)

Benefícios: Entrada antecipada, Hi Touch e pôster oficial.

CAMAROTE EXPERIENCE: R$690 (Meia-Entrada) / R$940 (Inteira)

Benefícios: Entrada antecipada, Hi Touch, Foto em grupo 4:8 e pôster oficial.

CAMAROTE: R$440 (Meia-Entrada) / R$880 (Inteira)

Benefícios: Entrada antecipada, Hi Touch e pôster oficial.

PISTA: R$210 (Meia-Entrada) / R$420 (Inteira)

PLATEIA: R$280 (Meia-Entrada) / R$560 (Inteira)

Benefícios: Hi Touch

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