Lucas Leoncine discute planos de investimento em infraestrutura e ações preventivas para período de estiagem

Leia + sobre política regional

O vereador Lucas Leoncine (PSD) se reuniu na sexta-feira (14) com o superintendente Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Fábio Renato de Oliveira, para discutir os planos de investimento na rede de tratamento de água e esgoto e as medidas adotadas para a mitigação dos efeitos da estiagem nesta época do ano.

Na reunião, o superintendente informou que o DAE concluiu a reforma do sétimo filtro das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2, uma medida considerada essencial para garantir a capacidade de produção e a eficiência do sistema de abastecimento justamente durante os meses mais críticos de seca. A intervenção faz parte da operação “ETA Eficiente”, que integra o programa municipal de modernização da autarquia.

A unidade entregue passou por uma recuperação completa, contemplando a retirada dos elementos filtrantes antigos, recuperação estrutural, impermeabilização, intervenções hidráulicas e a recomposição das camadas de filtração. Com essa etapa, sete dos dez filtros previstos no planejamento já foram reformados. Ainda segundo informações do diretor, está previsto para esta segunda-feira o início da reforma da oitava unidade, seguindo o cronograma que preserva a capacidade operacional das estações durante as obras.

O vereador vistoriou os últimos detalhes dos trabalhos e ressaltou a urgência de dar continuidade às melhorias. “É muito importante manter esses investimentos na nossa rede de captação e tratamento. O saneamento é um dos maiores problemas de Americana hoje, e superar esse grande desafio histórico, garantindo que não falte água nas torneiras da população durante a estiagem severa, depende dos investimentos contínuos nessa modernização”, destacou Leoncine.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP