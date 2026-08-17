DAE já executou 670 metros de nova subadutora

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando nas obras de implantação da nova subadutora de água tratada que ampliará a área atendida pelo Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16). Os trabalhos continuam na Avenida João Luiz Mazer e, nesta segunda-feira (17), o serviço executado já contabiliza 670 metros de nova tubulação.

No total, a subadutora terá 1.415 metros de extensão, em PVC de 350 milímetros, ligando o CR-16 à rede existente na Avenida João Luiz Mazer, no cruzamento com a Rua Adelino Ferreira Campos, no Jardim das Orquídeas. A obra permitirá ampliar a área atendida pelo reservatório, beneficiando os bairros Jardim Mário Covas, Jardim da Balsa, Jardim das Orquídeas, além dos novos loteamentos em implantação na região.

Nesta etapa, as equipes seguem com a implantação da tubulação e a preparação dos trechos que receberão a nova rede. A obra complementa o sistema do novo reservatório do Parque Gramado, com capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros de água, que já está em operação desde março deste ano.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou o avanço da obra e a importância da nova estrutura para o abastecimento da região. “Já avançamos quase metade da implantação da nova subadutora, uma obra que amplia a área atendida pelo reservatório do Parque Gramado e prepara o sistema para acompanhar o crescimento da região. É um investimento importante para fortalecer a distribuição de água, melhorar a capacidade operacional e garantir mais segurança ao abastecimento dos bairros atendidos”, afirmou.

O investimento para execução da nova subadutora é de aproximadamente R$ 2,5 milhões e integra a contrapartida dos novos empreendimentos em implantação na região. As obras fazem parte do programa DAE em Ação pela Água, voltado à modernização da infraestrutura, ampliação da capacidade operacional e fortalecimento da segurança hídrica de Americana.

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