Putri Andriani Juficha, Miss Earth Indonesia 2025, morreu aos 25 anos. A notícia foi divulgada pela organização do Miss Grand Indonesia em 14 de agosto, data em que ela completaria 26 anos. A causa da morte não foi informada.

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Conhecida também como Pijey ou PJ, Putri construiu uma trajetória que ia além dos concursos de beleza. Ela era formada em Comunicação, estudava Direito, investia na carreira musical e defendia projetos voltados à preservação ambiental. A morte foi comunicada nas redes sociais pelo MG Indonesia, concurso no qual a jovem havia conquistado o segundo lugar em 2025.

“Com profunda tristeza, a Organização MG Indonesia lamenta o falecimento de Putri Andriani Juficha, vice-campeã do Miss Grand Indonesia 2025”, informou a entidade.

Na homenagem, a organização afirmou ainda que Putri era mais do que uma detentora de título e destacou sua “graça, força e espírito”, além de prestar condolências à família e às pessoas próximas.

Quem era miss Putri Andriani Juficha?

Putri ganhou projeção nacional ao disputar o MG Indonesia 2025, representando Sulawesi do Norte. Ela terminou a competição como segunda colocada e, posteriormente, recebeu o título de ME Indonesia 2025, passando a representar o país no concurso internacional Miss Earth.

Fora das passarelas, a jovem também investia nos estudos. Putri se formou em Comunicação pelo LSPR Institute of Communication and Business, em Jacarta, em 2022. Mais tarde, passou a estudar Direito.