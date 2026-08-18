Prefeitura promove palestra sobre prevenção à febre maculosa para trabalhadores que atuam em áreas de risco

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu na manhã desta quinta-feira (13) uma palestra de capacitação sobre prevenção à febre maculosa para funcionários que atuam em áreas de risco. A atividade foi realizada no Núcleo de Educação Ambiental do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana e reuniu cerca de 60 pessoas.

Com o tema “Aspectos epidemiológicos da febre maculosa brasileira – FMB em Americana”, a palestra foi conduzida pelo agente de controle de vetores Jardel Brasil, da Unidade de Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria de Saúde de Americana. O profissional integra o Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões (PVCE).

A capacitação foi direcionada especialmente aos funcionários da Unidade de Praças e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente, que atuam em áreas de vegetação com atividades como poda, roçagem e capinação e, por isso, estão sujeitos a maior contato com carrapatos, entre eles o carrapato-estrela, associado à transmissão da doença.

A atividade contou com a participação de profissionais da Unidade de Vigilância em Saúde de Americana e acompanhamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).

Durante o encontro, foram abordados cuidados e medidas de prevenção para a realização de atividades em áreas de risco, além de informações sobre os sintomas da febre maculosa. A doença é uma infecção grave causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida pela picada de carrapato infectado. As equipes também foram orientadas a procurar atendimento médico imediatamente caso apresentem sintomas após frequentarem áreas de risco, mesmo que não tenham percebido a presença de carrapatos no corpo.

“Transmitir conhecimento salva vidas. Ações de conscientização como as desta quinta-feira são fundamentais para que os servidores tomem medidas preventivas adequadas e assim evitem contrair a febre maculosa”, explicou a engenheira de Segurança do Trabalho do SESMT, Fernanda Pacheco.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância da capacitação. “A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria de Meio Ambiente com a segurança, a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores, promovendo informação e conscientização para que as equipes possam desenvolver suas atividades de maneira cada vez mais segura. Informação e prevenção são fundamentais para reduzir os riscos e proteger aqueles que trabalham diariamente cuidando dos espaços públicos e das áreas verdes do município”, disse.

Conscientização contínua

A Unidade de Vigilância Sanitária (UVISA), por meio do PVCE, realiza palestras sobre Febre Maculosa Brasileira (FMB) para equipes que trabalham em áreas de risco, como locais com presença de capivaras e carrapatos que podem transmitir a doença.

Na terça-feira (11), foi realizada uma palestra para funcionários da empresa MB Engenharia e Meio Ambiente, que presta serviços para a Prefeitura. Na próxima segunda-feira (17), o encontro será realizado com as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), na Garagem Municipal.

“Essas ações são muito importantes para orientar e preparar as equipes que atuam em áreas onde há presença de capivaras e carrapatos. Nosso objetivo é reforçar os cuidados necessários para prevenir a febre maculosa brasileira, além de orientar os profissionais sobre como identificar situações de risco e adotar as medidas de proteção adequadas durante o trabalho”, destacou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

As atividades são acompanhadas pelo SESMT.

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