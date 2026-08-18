Procon de Americana registra 4,8 mil atendimentos no primeiro semestre

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O Procon de Americana, vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos, divulgou o balanço de atendimentos referentes ao primeiro semestre de 2026. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, foram registrados 4.839 atendimentos, 1.356 emissões de CIPs (Cartas de Informação Preliminar) e 175 audiências de conciliação. Os dados indicam a procura do consumidor por orientação preventiva e resolução de conflitos, consolidando o órgão como uma importante ponte entre a população e os fornecedores de bens e serviços.

No período, o setor financeiro – incluindo bancos, operadoras de cartão de crédito e empréstimos consignados – liderou a lista de queixas, com aproximadamente 60 reclamações. Cobranças indevidas e juros abusivos figuram entre os principais motivos de abertura de procedimentos. Em seguida, aparecem 25 reclamações referentes às operadoras de telecomunicações (telefonia e internet) e queixas relacionadas a compras em e-commerce.

De acordo com o coordenador do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan, a prioridade tem sido orientar os cidadãos. “O fato de estarmos na região central da cidade permite fácil acesso para toda a população. Estamos disponíveis para ajudar as pessoas que precisam ser ouvidas e garantir que a lei seja cumprida”, enfatizou.

Além do atendimento aos consumidores, a equipe intensificou as fiscalizações preventivas e ações educativas no comércio local.

O Procon reforça que os consumidores podem registrar reclamações ou solicitar orientações presencialmente na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os canais oficiais também estão disponíveis para esclarecer dúvidas, como o telefone 151 e o Portal do Consumidor, que pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) para registrar as demandas de forma online.

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