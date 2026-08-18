Nem só de proteína vive o emagrecimento: o papel invisível e ainda pouco explorado da hidratação

Déficit calórico e mudanças metabólicas aumentam a perda de minerais essenciais, e a água pura pode não ser suficiente para repô-los

Com a popularização de estratégias para um emagrecimento mais acelerado, incluindo o uso de análogos de GLP-1, jejum intermitente e dietas restritivas, o tema nunca esteve tão em evidência. Há um elemento, porém, que é comumente negligenciado e raramente aparece nessa conversa: o que o corpo perde ao longo do processo, para além da gordura e proteína.

Durante a restrição calórica e as adaptações metabólicas que acompanham o emagrecimento, ocorre uma perda significativa de sais minerais essenciais, como sódio e potássio. Esses minerais são fundamentais para a hidratação adequada, produção de energia e o pleno funcionamento do organismo, enquanto sua redução pode comprometer tanto o bem-estar quanto a sustentação dos resultados a longo prazo.

“Desidratação clínica é um quadro bastante comum entre pessoas em processo de emagrecimento. Em situações de baixa ingestão de água e alimentos, o corpo não perde apenas calorias, mas também eletrólitos essenciais para energia, recuperação e performance” explica a nutricionista Rosana Perim, mestre em Ciência da Saúde pela Unifesp.

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O resultado aparece disfarçado de outros problemas: cansaço sem causa aparente, névoa mental, câimbras, sono de má qualidade, queda na performance nos treinos. Somado a isso, durante o emagrecimento utilizando medicamentos análogos do GLP-1, os pacientes relatam perda temporária da percepção de necessidade da hidratação, o que pode reduzir ainda mais o equilíbrio eletrolítico.

Na prática, quando o corpo opera em déficit calórico, ou seja, gasta mais do que consome, apresenta também uma série de adaptações metabólicas. Entre elas, está a mobilização de glicogênio muscular (principal fonte de energia dos músculos e fígado), comum em dietas restritivas e que leva à liberação de água e sais minerais. Como resultado, há uma perda precoce de peso associada à saída de líquidos e eletrólitos, e não à redução de gordura, especificamente.

Sem a reposição adequada, o corpo passa a operar em desequilíbrio. E, nesses casos, simplesmente beber mais água pode não solucionar o problema, já que é a presença de eletrólitos que permite ao organismo utilizá-la de forma eficiente.

“A reposição desses sais se torna ainda mais relevante para quem busca manter ou desenvolver massa muscular durante o emagrecimento, já que energia, hidratação e equilíbrio mineral são fundamentais para sustentar o treino e a recuperação” finaliza a nutricionista.

Nesse contexto, a hidratação funcional como suplemento ganha relevância, indo além da água e oferecendo uma reposição completa, alinhada às necessidades reais do metabolismo.

Novas necessidades para novas formas de emagrecer

O perfil de quem está emagrecendo mudou. Hoje, a jornada de perda de peso é mais monitorada, mais personalizada e mais orientada por profissionais de saúde do que em qualquer outro momento. Abordagens como o acompanhamento nutricional intensivo, protocolos alimentares estruturados e novas terapias para controle metabólico aumentaram a consciência sobre o processo, mas também sua complexidade.

Nesse cenário, as demandas nutricionais do organismo durante o emagrecimento passaram a ser observadas com mais rigor, e o equilíbrio eletrolítico emergiu como uma peça fundamental de qualquer processo de perda de peso feito com qualidade.

À medida que a composição corporal se transforma, as necessidades de sais minerais como sódio e potássio também se reorganizam. Atendê-las de forma prática e consistente é o que separa um emagrecimento que desgasta, de um emagrecimento que fortalece.

A resposta que o mercado já conhece

Por décadas, essa reposição intencional de eletrólitos foi associada quase que exclusivamente ao universo esportivo. Esse cenário mudou. Atualmente, estima-se que o mercado global de repositores de eletrólitos deva alcançar US$ 66,6 bilhões até 2034¹, em um crescimento impulsionado pela expansão das ocasiões de uso.

No Brasil, a categoria cresce a uma taxa média anual projetada de 7,33% entre 2026 e 2033². Parte desse crescimento vem de uma mudança no comportamento de consumo, com a priorização de soluções mais práticas e eficientes quando o assunto é hidratação.

É nesse contexto que a Liquid I.V. chega ao Brasil. Líder em hidratação funcional nos Estados Unidos*, a marca foi criada com uma premissa direta: tornar a hidratação mais eficiente, mais completa e mais acessível para qualquer pessoa, não apenas atletas. Com tecnologia HydraScience®, a fórmula combina eletrólitos, carboidratos na medida certa e vitaminas essenciais em sachês práticos para diluir em água, sem adoçantes artificiais, sem corantes e com sabor ajustado para o paladar brasileiro.

“A categoria de suplementação de hidratação ainda é pouco compreendida, mas tem um papel essencial no bem-estar e na performance, especialmente em momentos de maior demanda do corpo, como o emagrecimento. Liquid I.V., pioneira no educacional desse segmento, surge justamente para tornar a hidratação mais eficiente, prática e alinhada à rotina real das pessoas” explica Fernanda Fischer, head de marketing de Liquid I.V. no Brasil.

A hidratação funcional não concorre com as abordagens de emagrecimento, pelo contrário, ela complementa as necessidades nutricionais com foco em eletrólitos. É um suporte silencioso, mas fundamental para a manutenção da qualidade de vida e consistência dos resultados.

Importante: Procure um médico para o acompanhamento ideal e escolha da melhor estratégia para cada metabolismo.

¹Global Market Insights.

²Deep Market Insights.

Sobre Liquid I.V.

Liquid I.V.® é um suplemento alimentar de carboidratos e eletrólitos em pó no formato de sachê, cientificamente formulado para oferecer uma solução prática, saborosa e completa para a hidratação diária e bem-estar ao ser diluído em 500 ml de água.

Com fórmula vegana, sem corantes ou adoçantes artificiais, nem cafeína, Liquid I.V.® é rico em 5 vitaminas (B3, B5, B6, B12, C) e minerais essenciais (sódio e potássio), além de ter sabores naturais, desenvolvidos para os brasileiros. Sua tecnologia HydraScience® ajuda em uma absorção rápida e eficaz, ajudando a repor as fontes de energia em diversos momentos e ocasiões da maratona do dia a dia dos brasileiros: após exercícios físicos, em dias de calor intenso, em festas e festivais ou durante viagens.

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