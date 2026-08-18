Pré-inscrições para o curso gratuito de Cuidador de Idosos em Americana vão até sexta-feira

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As pré-inscrições para o curso profissionalizante de Cuidador de Idosos em Americana vão até esta sexta-feira (21). A formação é oferecida gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Secretaria Municipal de Saúde. As aulas serão realizadas nos meses de setembro e outubro, no Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca).

As pré-inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3405-4772 ou pelo formulário disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do Curso de Cuidador de Idosos na página inicial.

Serão oferecidas 20 vagas por turma, nos períodos da manhã, tarde e noite. A capacitação terá carga horária de 80 horas e será ministrada por profissionais da Secretaria de Saúde, com emissão de certificado aos participantes.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, destaca a importância das parcerias e da oportunidade oferecida à população.

“O curso vai proporcionar a formação para quem deseja seguir a profissão de cuidador de idosos, buscar especialização ou aprimoramento nessa função. O intuito é oferecer a qualificação do serviço, visando promover um atendimento mais humanizado, seguro e de qualidade à pessoa idosa, incentivando a geração de emprego e renda. Agradecemos ao Fundo Social de São Paulo e à Secretaria Municipal de Saúde pela parceria nessa iniciativa”, diz Lionela.

A ocupação de cuidador de idosos compreende atividades relacionadas ao cuidado, ao bem-estar, à saúde, à higiene, à alimentação e ao acompanhamento de pessoas que necessitam de assistência. A função integra a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre as atribuições do cuidador estão:

– Atuar como elo entre a pessoa assistida, a família e a equipe de saúde;

– Prestar apoio nos cuidados de higiene pessoal;

– Auxiliar na alimentação;

– Incentivar e acompanhar atividades físicas, como caminhadas e exercícios orientados;

– Estimular atividades de lazer e convivência;

– Auxiliar na mudança de posição da pessoa assistida e realizar massagens de conforto;

– Administrar medicamentos conforme prescrição e orientação da equipe de saúde;

– Comunicar alterações no estado de saúde à equipe responsável;

– Desempenhar outras atividades que contribuam para a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa assistida.

O Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca) está localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.

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