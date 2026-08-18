Escolas de Americana terão sala de autorregulação para crianças

Leia Mais notícias da cidade e região

Duas escolas da rede municipal de Educação de Americana terão salas de autorregulação, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL. Os espaços serão projetados por estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Maria Auxiliadora e executados com recursos das unidades escolares na Casa da Criança Baeti, no Parque das Nações, e na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Jacina, no bairro Jardim Colina.

As salas de autorregulação são indicadas para oferecer um ambiente seguro, com redução de estímulos e apoio à regulação sensorial. O objetivo do espaço é proporcionar bem-estar, reduzir o estresse e contribuir com a regulação sensorial e a interação social das crianças.

O projeto piloto será iniciado considerando critérios como disponibilidade espacial e financeira das escolas. As primeiras visitas técnicas dos universitários ocorreram no sábado (15) e foram acompanhadas pela diretora de Educação Básica da secretaria, Graciete Pereira da Silva. De acordo com ela, educadores da rede receberão formação com profissionais da área de saúde mental para a utilização dos novos espaços.

A rede municipal de ensino oferta, por meio da modalidade de ensino da Educação Especial, o serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), para apoiar, subsidiar, complementar e suplementar os serviços educacionais comuns de modo a promover a equidade de acesso na garantia do direito à educação.

“As salas de autorregulação são mecanismos importantes e que surgem em um momento de fortalecimento de ações de inclusão promovidas pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi. O planejamento preparado pelas equipes da secretaria prevê a criação de ambientes acolhedores e que contribuam para que as crianças possam retomar as atividades pedagógicas com mais equilíbrio e segurança”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP