A Santa Casa de Chavantes completa 103 anos no dia 31 de agosto. Fundada em 1923, a instituição construiu uma trajetória que começou com o atendimento à população local, ampliou sua atuação regional ao longo das décadas e, mais recentemente, deu origem a uma estrutura de gestão em saúde presente em diferentes regiões do Brasil.

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Em 2025, a Santa Casa registrou 47.582 pacientes, entre internações e atendimentos. Desse total, 45.424 foram pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 2.158 por outras modalidades. No mesmo período, foram realizadas 36.324 consultas no pronto-socorro, 1.020 consultas especializadas em ortopedia e 226 cirurgias eletivas. O SUS respondeu por 95% dos atendimentos ambulatoriais.

“Celebrar 103 anos é honrar todas as pessoas que construíram a história da Santa Casa de Chavantes e, ao mesmo tempo, reconhecer o quanto essa instituição foi capaz de evoluir. Foi aqui que nasceu uma história que hoje ultrapassa as fronteiras do município e está presente em diferentes regiões do Brasil. Crescemos, mas preservamos o mesmo propósito: cuidar das pessoas e transformar a saúde com responsabilidade, qualidade e eficiência”, afirma a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim.

A Santa Casa recebe pacientes encaminhados para tratamentos e cirurgias nas áreas de oftalmologia, oncologia, ginecologia e ortopedia. Por meio de consórcios entre municípios, também oferece consultas e procedimentos em cardiologia, geriatria, dermatologia, cirurgia vascular, urologia, cirurgia geral, mastologia e clínica médica, entre outras especialidades.

Na oftalmologia, o atendimento alcança uma população estimada em 3 milhões de habitantes. Em 2025, foram realizadas 8.341 consultas, 69.551 exames oftalmológicos e 729 consultas de glaucoma.

Também em 2025, a Santa Casa ampliou sua estrutura diagnóstica, passando a oferecer ultrassonografia, tomografia computadorizada, eletrocardiograma com laudo, endoscopia e colonoscopia. No primeiro semestre, foram realizadas 928 mamografias.

Da Santa Casa de Chavantes ao Grupo

A história iniciada em Chavantes ganhou uma nova dimensão a partir de 2020, quando a Santa Casa passou a atuar como Organização Social de Saúde (OSS), assumindo a administração de hospitais e outros serviços da rede pública por meio de contratos firmados com o poder público.

Com a expansão das atividades, em fevereiro de 2025 a instituição passou a utilizar também a identidade Grupo Chavantes. A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes permanece como mantenedora, enquanto o Grupo reúne os projetos administrados pela OSS.

Hoje, o Grupo Chavantes gerencia 35 projetos distribuídos em seis estados brasileiros. Em 2025, foram registrados 125 mil atendimentos de urgência e emergência, 4,5 mil atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 2,4 mil cirurgias, 175 mil exames e 1,3 mil partos. A instituição conta com mais de 6.500 profissionais diretos e indiretos.

“A experiência construída em Chavantes ao longo de mais de um século é parte da nossa identidade e contribuiu para chegarmos até aqui. Crescer significa assumir novas responsabilidades, compreender a realidade de cada território e, principalmente, manter o compromisso com uma saúde pública eficiente, resolutiva e centrada nas necessidades das pessoas”, destaca Letícia.

A atuação do Grupo é orientada pela missão de promover Saúde Pública com eficiência do setor privado e pelos valores de transparência, resolutividade, lealdade, integridade, compromisso e ética.

Para a presidente, a expansão também está diretamente relacionada ao trabalho das equipes.

“Nenhuma instituição de saúde é construída apenas por estruturas ou processos. Ela é feita por pessoas. São milhares de profissionais que todos os dias transformam gestão em cuidado e fazem nossos serviços funcionarem. Valorizar, capacitar e oferecer condições para que essas equipes façam o seu melhor também é parte fundamental da nossa responsabilidade.”

Qualidade e reconhecimento

A evolução da Santa Casa também foi acompanhada pelo fortalecimento dos processos de qualidade e segurança assistencial.

Em maio de 2025, a instituição manteve a acreditação ONA Nível 1 após a segunda avaliação dos processos relacionados à segurança do paciente.

No mesmo ano, a Santa Casa de Chavantes tornou-se a primeira Santa Casa do Brasil a conquistar a acreditação internacional ACSA, reconhecimento relacionado à qualidade, segurança e práticas assistenciais.

O Grupo Chavantes também recebeu o prêmio Líderes da Saúde 2025, na categoria Filantropia, por sua atuação como Organização Social de Saúde.

Para Letícia, os reconhecimentos são consequência de um processo permanente de evolução.

“Certificações e premiações são importantes porque reconhecem um trabalho que acontece todos os dias. Mas nosso maior compromisso continua sendo evoluir permanentemente, fortalecer a segurança do paciente e garantir que a qualidade seja percebida por quem está na ponta: a população.”

Aos 103 anos, a Santa Casa de Chavantes preserva sua origem ao mesmo tempo em que projeta os próximos capítulos de sua história.

“Nossa dimensão mudou, mas a essência permanece. O Grupo Chavantes só existe porque houve uma Santa Casa que, há 103 anos, começou essa história. Temos orgulho do que construímos, mas, principalmente, responsabilidade sobre o que ainda queremos construir para a saúde pública brasileira”, conclui Letícia.