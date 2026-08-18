Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão de reciclagem em Americana na noite desta segunda-feira. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu a ocorrência em uma área situada na Rua Rio Claro, no Parque Novo Mundo, nas proximidades da faixa de domínio da empresa Rumo.

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Durante patrulhamento de monitoramento ambiental, a equipe da GAMA identificou o incêndio, que apresentava chamas de grande intensidade e intensa emissão de fumaça. No local havia grande quantidade de materiais recicláveis e resíduos sólidos acumulados irregularmente, que estavam em combustão e contribuíam para a propagação do fogo.

Vídeo Incêndio destrói área em Americana

As chamas também atingiram a vegetação arbórea existente na área e em seu entorno, sendo necessária a avaliação técnica para determinar a extensão dos possíveis danos ambientais.

Diante das proporções do incêndio, o Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, realizando o combate e o controle das chamas.

Durante a averiguação, os agentes identificaram um homem que declarou ser responsável pela área e pela atividade de reciclagem desenvolvida no local há aproximadamente cinco anos. Ele foi relacionado à ocorrência em razão do vínculo declarado com o espaço, mas, neste momento, não lhe foi atribuída a autoria pelo início ou propagação do incêndio.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Americana, onde foi registrado o BOPC nº MI5538. Também foi solicitada perícia técnica para analisar os vestígios, identificar, se possível, o ponto de origem e a dinâmica de propagação do fogo, além de avaliar eventuais danos à vegetação e ao meio ambiente.

A causa do incêndio e eventual responsabilidade penal, ambiental ou administrativa permanecem sob apuração, condicionadas aos resultados da perícia e demais elementos da investigação.

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