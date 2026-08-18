Festival de Literatura de Americana premia 12 escritores de crônicas e poesias

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Festival de Literatura de Americana premia 12 escritores de crônicas e poesias

O Festival de Literatura de Americana (FLIAM) premiou 12 escritores de crônica e de poesia nas categorias adulto e infantojuvenil, voltada a estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, e adulto, neste sábado (15) e domingo (16) na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade.

 

O evento foi realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes de Americana e Sarau Poetiza-Me, com curadoria e coordenação geral de Gabriella Martins.

 

Os vencedores do concurso promovido pelo festival receberam, respectivamente, prêmios de R$ 1.000, R$ 500 e R$ 250 para as primeira, segunda e terceira colocações. Entre os premiados, estão três estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Prof. Milton Santos e Florestan Fernandes. Confira a lista dos selecionados abaixo:

 

Vencedores — Poesia Adulto

 

1º lugar: Giovana Balam

 

2º lugar: Pedro Lucas Martins

 

3º lugar: Augusto Moreno Navarro

 

Vencedores — Poesia Infantojuvenil

 

1º lugar: Alice de Souza Santos (EMEF Prof. Milton Santos)

 

2º lugar: Arthur Vinicius de Oliveira Marques

 

3º lugar: Lorena Burioze de Lima (EMEF Prof. Milton Santos)

 

Vencedores — Crônica Adulto

 

1º Lugar: Eli Marcelo Botelho

 

2º Lugar: Matheus Muniz Lourenço de Souza

 

3º Lugar: Luciana Martins Diogo

 

Vencedores — Crônica Infantojuvenil

 

1º Lugar: Gabrielly de Lima dos Santos

 

2º Lugar: João Vitor Gomes Silva

 

3º Lugar: Rafael Rodrigues Gonçalves (EMEF Prof. Florestan Fernandes)

 

Mais de 400 escritores se inscreveram no concurso de crônica e poesia da segunda edição do FLIAM. O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, celebrou a realização de festivais artístico-culturais durante a abertura do evento. “O público de Americana tem aproveitado as oportunidades de acompanhar de perto a criatividade de nossos artistas durante os festivais promovidos pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com o objetivo de apoiar a criação artística local e contribuir para a formação de público”, declarou.

 

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