A atriz Laura Cardoso morreu na madrugada desta terça-feira (18/8), aos 98 anos. O falecimento da veterana foi confirmado por meio de um comunicado oficial publicado em seus perfis nas redes sociais:

“Nossa grande estrela se despediu de nós Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso.”

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Nascida Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni, em São Paulo, no ano de 1927, foi um dos pilares fundamentais da história das artes cênicas brasileiras. Sua carreira teve início ainda na década de 1940, trabalhando no rádio como atriz de radionovelas e dubladora.

Com o surgimento da televisão no Brasil, na década de 1950, integrou o elenco pioneiro da TV Tupi, participando do lendário TV de Vanguarda e consolidando-se rapidamente como uma das intérpretes mais expressivas do país.

Laura Cardoso velório

O velório da atriz está marcado para ocorrer hoje, 18 de agosto. A cerimônia terá início às 8h e término às 14h, no “Funeral Home”, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, número 376, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

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