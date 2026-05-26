O Projeto Praia Azul conquistou o título do Gigantinho Campo Sub-15, campeonato de futebol de base promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, ao vencer o Unidos da Cordenonsi por 1 a 0 na final.

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O duelo foi disputado na última quarta-feira (20), no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, e contou com grande presença de público nas arquibancadas.

A equipe campeã encerrou a competição de forma invicta. Na fase de grupos, o Projeto Praia Azul venceu as duas partidas disputadas. Já no mata-mata, superou o Projeto F.C/Base São Vito nas quartas de final e eliminou o São Manoel na semifinal. Na decisão, o resultado foi definido apenas nos minutos finais com o gol de Juan Pereira após cobrança de falta.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destacou o nível técnico da competição e a participação do público durante a final. “Encerramos mais uma edição do Gigantinho Sub-15 com uma grande final, marcada pelo talento dos nossos jovens atletas e pela grande presença das famílias e torcida nas arquibancadas. Ver o Centro Cívico cheio, com pais, amigos e a população incentivando esses meninos, mostra a força do esporte de base em Americana e reforça a importância de seguirmos investindo em competições como essa, que promovem inclusão, disciplina e desenvolvimento esportivo”, afirmou.

“Quero parabenizar o Projeto Praia Azul pela campanha invicta e pela conquista do título, assim como reconhecer o excelente desempenho do Unidos da Cordenonsi e de todas as equipes que participaram do torneio. Cada equipe teve um papel importante para o sucesso da competição. Independentemente do resultado final, todos saíram vencedores pela experiência adquirida ao longo do campeonato”, completou Pedro.

Resultado

20/05 (quarta-feira) – Centro Cívico

Final Sub-15

Projeto Praia Azul 1 x 0 Unidos da Cordenonsi

Artilheiros:

Bernardo Casseb e Miguel Duarte (Projeto Praia Azul)

Pedro Oliveira (São Manoel)

Time menos vazado:

Unidos da Cordenonsi