O Rio Branco esporte clube, time de futebol de Americana, estuda ir à Justiça cobrar a administração do Americana Shopping por atraso no pagamento de patrocínio acertado desde o começo do ano. O RBEC disputou este ano a série A3 e não conseguiu avançar para a fase decisiva do campeonato.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O shopping foi inaugurado há seis meses e ainda pena para cair no gosto do americanense e fazer virar o investimento.
Rio Branco
O NM apurou que o acordo entre o clube e o shopping seria de pagamento de 5 parcelas de R$ 10 mil cada, mas somente a primeira foi efetuada e o clube ficou com a ‘brocha na mão’. O clube ainda não definiu se vai à Justiça cobrar, mas o comando avalia que não deve ter outra saída.
Leia + sobre esportes