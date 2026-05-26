O ex-jogador Diego Tardelli anunciou em suas redes sociais a morte da avó, Nair Camillo, aos 95 anos, em Santa Bárbara d’Oeste.
Em uma homenagem emocionante, ele agradeceu pelo amor, cuidado e ensinamentos recebidos de “Vó Lola”, que, segundo ele, foi quem o criou e esteve ao seu lado em todos os momentos da infância.
Velório da avó
Nair deixa os filhos Ivania e Ivan e será velada nesta terça-feira (26), no Velório Municipal Berto Lira.
