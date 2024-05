Mulher faz pegadinha com marido que tem medo de peixe.

Ela mesmo filmou. Ele pulou no mar aberto e ela jogou ração ou pão para atrair os peixes.

Musa do Onlyfans já gastou mais de 100 mil em cirurgias plásticas

Ela é linda, sexy, sensual e adora um procedimento estético. Estamos falando da modelo e digital influencer Gabriela Menegazi, 22 anos, famosa no Onlyfans, que afirma que já gastou cerca de R$ 100 mil para realizar cirurgias plásticas e procedimentos estéticos em busca do corpo perfeito.

Com mais de 40 mil seguidores no Instagram, atualmente reside em São Paulo, a modelo agora está foca na disputa do concurso Musa do Brasileirão, onde participa como Musa do São Paulo e irá receber a faixa em breve.

Além disso, Gabriela também faz sucesso como criadora de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans e afirma que anda faturando alto com uma renda de R$ 50 mil mensais com suas fotos e vídeos.

Para acompanhar mais sobre Gabriela Menegazi, basta seguir o perfil @gabrielamenegazi no Instagram.

