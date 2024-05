Henrique do Paraíso faz tour no fim de semana do esporte em Sumaré

O sábado foi palco de uma série de eventos esportivos que mobilizaram a comunidade e celebraram o talento dos atletas de Sumaré. Com a presença ativa e o apoio direto do vice-prefeito Henrique do Paraíso e do vereador Rai do Paraíso.

Ainda aconteceram a Abertura do Torneio de Bocha, o Torneio Misto do Univôlei e as Finais da Copa Germânica de Futebol de Base demonstraram a vitalidade do esporte na cidade e o compromisso da administração municipal em promover atividades saudáveis e inclusivas para todos.

Abertura do Torneio Municipal de Bocha:

O dia começou com o início do Torneio Municipal de Bocha, realizado no Clube Recreativo Sumaré – Aliança. O Torneio é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Sumaré e o Clube Recreativo de Sumaré. Com a presença de 15 duplas inscritas, a competição prometeu emocionantes disputas ao longo de quatro datas, culminando na final agendada para o domingo, 26/05.

A organização do evento é fruto do trabalho conjunto do Secretário de Esportes, Maurício Barbutti, do presidente do Clube Recreativo de Sumaré, Fabrício Breda, do diretor de esportes do clube, conhecido como Coquinho, e também do Superintendente de Esportes, Fábio do Valle, conhecido como Batata. O empenho e a dedicação desses quatro líderes foram fundamentais para a realização do torneio, que promete ser um marco no calendário esportivo da cidade.

O torneio contou com o apoio da AVM Imóveis, do Tito’s Bar, da Notícia FM, da Azefer, Postos Shell, Almax e da Equipe de Arbitragem da Volffe.

Torneio de Vôlei Misto do Univôlei Sumaré:

Em seguida, os olhares se voltaram para o Torneio Misto do Univôlei Sumaré, que agitou o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Bordon. O evento, organizado pela coordenadores do Univôlei, Silvana Cadete e Ademir Cadete, contou com o apoio de diversos patrocinadores, como o vereador Rai do Paraíso, o vice-prefeito Henrique do Paraíso, Delícias da Família, Tormel, Paula Salgados Artesanais, Nina SemiJoias, ADC e AS Convênios.



O torneio teve o empenho do treinador Matheus Faustino na elaboração do regulamento e do chaveamento das equipes, além do trabalho dos técnicos Derick e Gustavo na preparação das equipes. A presença de Henrique do Paraíso e Raí do Paraíso foi fundamental para incentivar e prestigiar os participantes, reafirmando o compromisso da administração municipal com o esporte.

Copa Germânica de Futebol de Base:

Por fim, as finais da 1ª Copa Germânica de Futebol de Base encerraram o dia com chave de ouro, reunindo jovens talentos do futebol sumareense no Centro Esportivo de Sumaré. Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com apoio e patrocínio do Grupo Germânica, o evento representou um marco no desenvolvimento esportivo da cidade.

Os placares das finais foram:

Módulo Amarelo:

Sub11: União 03 Pontes 1×0 SMEL/Alvorada

Sub13: Unidos da Vila Picerno 3×1 Meninos do São Judas

Sub15: Meninos do São Judas 1×0 Unidos da Vila Picerno

Módulo Verde:

Sub11: CT Timão Sumaré 3×1 Bom de Bola

Sub13: Pontapé 3×1 CT Timão Sumaré

Sub15: Pontapé 2×0 CT Timão Sumaré

O dia de sábado foi mais do que uma celebração esportiva; foi um reflexo do comprometimento da administração municipal em promover o esporte como ferramenta de inclusão social, saúde e integração comunitária. Com a presença notável do vice-prefeito Henrique do Paraíso e do vereador Rai do Paraíso, Sumaré continua a trilhar um caminho de sucesso no cenário esportivo regional.

