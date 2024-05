Golpe do boleto: como não cair

Mesmo com as várias formas de pagamento, o boleto continua sendo um dos meios mais utilizados pelos brasileiros.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), somente em 2023 foram emitidos 4,2 bilhões de documentos, o equivalente a cerca de R$ 5,8 trilhões pagos. A mesma instituição apontou ainda que, desde 2018, o sistema que registra os títulos conseguiu diminuir as ações fraudulentas, eliminando o equivalente a R$ 450 milhões em fraudes por ano.

Apesar do esforço das instituições, as fraudes ainda são frequentes. O golpe consiste em uma forma de fraude financeira, onde criminosos falsificam boletos rotineiramente emitidos por instituições bancárias, alterando o código de barras com o objetivo de receber indevidamente o pagamento realizado pelo cliente.

Henrique Brax Vicensoto, do GBA Advogados Associados, explica que, caso o cliente tenha sido vítima desse golpe, o banco deve responder pelo vazamento de dados que permitiu a fraude. “O golpe, que é cada vez mais comum, foi pauta de uma importante decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que definiu que o banco deve ser responsabilizado pela falha na prestação de serviço, permitindo o vazamento de dados pessoais do cliente que possibilitaram o sucesso do golpista. Assim, as pessoas que caírem neste tipo de estelionato devem procurar seus direitos”, afirma o advogado.

Para que o cliente se proteja e evite cair na fraude, a advogada Thaís Graziella Souza Barbosa, também do GBA Advogados Associados, lista cinco dicas importantes:

Verifique sempre os detalhes como nome do beneficiário, valor e data de vencimento do boleto;

Confirme com o remetente antes de realizar o pagamento, validando o boleto com a empresa ou instituição financeira;

Use canais oficiais para emissão do boleto ou segunda via;

Tenha cautela com e-mails e mensagens que pedem pagamentos urgentes e possuem links suspeitos;

Resguarde seus dados, não divulgue suas informações financeiras nem dados sem necessidade.

Sobre o GBA Advogados Associados

Formado por profissionais com alto conhecimento e experiência no Direito Público e Privado, o Granito, Boneli e Andery – GBA Advogados Associados foi fundado há mais de 40 anos, em Campinas (SP), e, após processo de fusão, em 2017, teve sua equipe completamente estruturada e solidificada. Com foco em Direito Empresarial, oferece suporte e assessoria jurídica a empresas e fundamenta-se em três pilares para a entrega com excelência: equipe com vasto conhecimento multidisciplinar com visões empresariais e econômicas abrangentes; atendimento personalizado; além de serviços completos, aprofundados e projetados de acordo com a necessidade específica de cada empresa, em vários campos de expertise. São eles: Crise Financeira e Recuperação Empresarial, Recuperação Judicial e Falência, Direito Tributário, Contratos Empresariais e Civis, Planejamento Patrimonial e Sucessório, Planejamento Societário, Direito Médico, Direito Imobiliário, Relações de Consumo e Direito Trabalhista. O GBA Advogados Associados é certificado pela ISO 9001 e foi reconhecido pelo anuário Análise Advocacia como um dos escritórios mais admirados do país. Além da sede em Campinas, conta com filiais em Cuiabá (MT), São Luís (MA) e Florianópolis (SC).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP