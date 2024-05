Quem é Lou Garcia, cantora que viralizou no TikTok

Lou Garcia, uma das principais revelações do indie pop nacional

conquistou a internet e o público ao viralizar no TikTok com a faixa “Não Fosse Tão Tarde”, que se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. A música, também conhecida como “tô com saudade, da nossa amizade”, acumulou mais de 200 mil criações de vídeos e mais de 200 milhões de streams totais.

O sucesso da faixa na plataforma rendeu à Lou uma indicação ao último TikTok Awards na categoria “Não Nasci, Estreei”, solidificando sua posição como uma das estrelas em ascensão na cena musical.

Com a atenção gerada na plataforma, a composição ganhou novas versões. O cantor Lucas Aboiador fez uma regravação que chegou aos ouvidos de Wesley Safadão, que também adicionou a música ao seu repertório.

Traduzindo os sentimentos e anseios da Geração Z, Lou acumula mais de 100 milhões de streams nas plataformas digitais com suas composições. Com mais de 650 mil ouvintes mensais no Spotify, ela lançou recentemente os singles “se for pra ser”, em parceria com Jovem Dionísio, e “não posta”, com a participação de Marina Sena.

A cantora baiana ganhou destaque ao participar do The Voice Kids quando tinha 15 anos. Inspirada por seu tio, se interessou pela composição ainda na adolescência e participou de apresentações artísticas no colégio. Em 2022, assinou com a Universal Music e passou a integrar o casting da GTS Talent.

No ano passado, Lou trouxe frescor à cena pop indie ao lançar o seu álbum de estréia, KARUMA, uma referência japonesa ao conceito de “carma”. O projeto foi produzido por Gustavo Schirmer – responsável por trabalhos de Terno Rei e Jovem Dionísio – e apresentou faixas como “incendiou” e “ainda te busco”.

Musa do Goiás se consolida como um dos perfis mais procurados na Privacy

A modelo e Musa do Goiás, Débora Gomes, 29 anos, solteira, tem feito muito sucesso na plataforma brasileira Privacy, similar ao OnlyFans. Considerada um fenômeno da internet com cerca de 282 mil seguidores no Instagram, a goiana atua como criadora de conteúdo e vem se tornando um dos perfis mais procurados na plataforma, por isso vem faturando alto com seus vídeos e fotos +18, onde ela afirma que fatura cerca de R$ 60 mil reais mensais.

Em suas produções, a modelo, que é Musa do Goiás, fatura 60 mil na plataforma e 3º lugar no Musa do Brasileirão, possui muitos conteúdos diversificados em cenas de alta temperatura e de tirar o fôlego de qualquer um demonstrando seu shape sarado e seu corpo escultural.

Considerada a loira mais sexy de Goiânia/GO, a beldade arrasa com muita ousadia, charme e beleza exuberante chamando a atenção de todos por onde passa com o objetivo de conseguir ainda mais seguidores e consequentemente mais assinantes para a sua conta na Privacy.

Ela se considerada uma verdadeira viciada em academia, pois ela atua como modelo fitness para diversas marcas e lojas da capital goiana, onde ela exibe toda a sua rotina diária malhando nas suas redes sociais e despertando.