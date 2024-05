A obesidade é um desafio de saúde pública crescente em todo o mundo, levando a uma busca incansável por soluções eficazes. Enquanto medicamentos para perda de peso, como o famoso Ozempic, têm sido vistos como uma solução conveniente para os pacientes, especialistas como o médico e coordenador do setor de cirurgias bariátricas do Hospital Angelina Caron, Pedro Henrique Caron, apontam para a cirurgia bariátrica como uma alternativa potencialmente mais adequada para emagrecimento sem reganho de peso, no longo prazo.

“Nos últimos anos, a cirurgia bariátrica sofreu avanços significativos, especialmente com a adoção de técnicas minimamente invasivas. Essas inovações melhoraram a segurança e a eficácia do procedimento e reduziram o tempo de recuperação, diminuindo significativamente o desconforto pós-operatório. Além disso, os avanços tecnológicos permitiram um aprimoramento no monitoramento e na precisão durante a cirurgia, resultando em melhores resultados a longo prazo para os pacientes”, explica.

O especialista comenta que técnicas como a videolaparoscopia oferecem incisões pequenas, o que se traduz em menor risco de infecção e complicações. “A visão ampliada e detalhada que o cirurgião obtém através da laparoscopia permite uma intervenção mais precisa, o que é especialmente importante em pacientes obesos, em que a precisão é fundamental para evitar complicações. Com esses avanços, a cirurgia bariátrica se torna uma opção ainda mais atraente para aqueles que buscam uma solução definitiva para a obesidade e suas comorbidades.”

A recuperação mais rápida e menos dolorosa incentiva também um retorno mais ágil às atividades diárias e ao trabalho, reduzindo o impacto econômico e social da cirurgia. Além disso, as técnicas minimamente invasivas contribuem para melhores resultados estéticos, um fator importante na satisfação do paciente com o procedimento.

“Ao ponderar as opções de tratamento para a obesidade, é vital considerar a cirurgia bariátrica não apenas como um método de perda de peso, mas como um caminho para uma vida mais saudável e plena. Com a orientação adequada de profissionais de saúde e uma compreensão clara dos benefícios e desafios, os pacientes podem tomar decisões informadas que melhor atendam às suas necessidades e objetivos de saúde”, diz.

O especialista apresenta dez razões pelas quais a cirurgia bariátrica pode ser a escolha certa antes de se considerar o uso de medicamentos para perda de peso.

1. Eficácia a longo prazo: A cirurgia oferece resultados duradouros na perda de peso e no controle de comorbidades associadas à obesidade, como diabetes tipo 2, hipertensão e apneia do sono.

2. Melhora das comorbidades: Muitos pacientes experimentam a remissão completa ou a melhora significativa de condições relacionadas à obesidade.

3. Menor dependência de medicamentos: Após a cirurgia, muitos pacientes conseguem reduzir ou eliminar a necessidade de medicamentos para condições como diabetes e hipertensão.

4. Qualidade de vida: Melhorias significativas na qualidade de vida, com aumento da mobilidade e do bem-estar emocional.

5. Procedimentos minimamente invasivos: Técnicas como a laparoscopia reduzem o tempo de recuperação e os riscos associados à cirurgia.

6. Suporte multidisciplinar: Acompanhamento por uma equipe multidisciplinar oferece suporte nutricional, psicológico e físico.

7. Prevenção de doenças futuras: Reduz o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, certos tipos de câncer e outras condições graves.

8. Controle de fome e satisfação alimentar: Alterações hormonais pós-cirúrgicas podem reduzir a sensação de fome e aumentar a sensação de saciedade.

9. Custo-benefício: A longo prazo, pode ser mais econômico devido à redução de despesas com tratamentos para comorbidades.

10. Opção para casos severos: Indicado para pessoas com IMC 40 ou maior, ou com IMC 35 e comorbidades, oferecendo uma solução quando outras opções falharam.

