Teste de adutora em obra ferra abastecimento na região da Cillos

Um vazamento ocorrido durante testes na adutora da Avenida Cillos

implantada pela Construtora Caprem, provocou o rompimento de uma junta de uma outra adutora no CR (Centro de Reservação) 3 do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana.

O problema ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (8), foi solucionado na manhã de quinta (9), mas um novo vazamento foi registrado na manhã desta sexta (10), afetando novamente o abastecimento da região.

A adutora da Avenida Cillos foi implantada pela construtora como obra de contrapartida pela construção de empreendimentos imobiliários. Na quarta-feira, a empresa realizou testes e foi registrado um vazamento. Este vazamento provocou o rompimento da junta da outra rede, que fica dentro do CR-3, que envia água para o CR-9, responsável pelo abastecimento da região dos bairros Parque Novo Mundo, Parque Universitário e Terramérica.

As equipes do DAE atuaram na madrugada de quinta-feira efetuando a limpeza no local e, na manhã de quinta, equipes da construtora executaram o reparo. O bombeamento foi retomado e o abastecimento estava sendo normalizado, no entanto, na manhã desta sexta-feira, um novo vazamento foi registrado no local, prejudicando mais uma vez o abastecimento da região.

“O DAE tem cobrado de maneira incisiva, desde as primeiras horas desta sexta-feira, que o novo reparo necessário seja feito o mais rápido possível pelas equipes da construtora, a fim de retomar o bombeamento e o abastecimento dos bairros afetados”, afirmou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

