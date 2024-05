Dorival Jr convoca Seleção pra Copa América; veja a lista

Dorival Jr convocou a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América

Nesta sexta-feira (10), o técnico anunciou na sede da Confederação Brasileira de Futebol a lista de convocados para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, além dos amistosos prévios à competição.

O Brasil enfrentará México, no dia 8 de junho, e EUA, no dia 12 de junho, antes da Copa América. A estreia na competição continental está marcada para o dia 24 do mesmo mês, contra a Costa Rica, em Los Angeles, na Califórnia.

Veja a lista de convocados para a Copa América

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City)

Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City) Defensores: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG)

Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham)

Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rafinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinicius Júnior (Real Madrid)

