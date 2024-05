Com Tarcísio, Rafael Piovezan garante asfalto para o Cruzeiro do Sul

O Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), anunciou em suas redes sociais, que conseguiu um convênio no valor de R$3 milhões para infraestrutura no município. Segundo Rafael, esse valor somado aos R$3,5 milhões que a prefeitura já tem, possibilitará a realização de mais uma etapa de asfaltamento do Cruzeiro do Sul.

“É uma obra de extrema importância para aquela região. Para os moradores que convivem com o barro em dias de chuva e a poeira em dias de sol”, disse o prefeito.

Rafael ainda falou sobre uma manobra liderada pelo vereador Eliel Miranda (PSD) na Câmara Municipal para que um projeto que permitia a viabilização do dinheiro via Finisa não fosse pra frente. Presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, na época, Eliel e o vereador Reinaldo Casimiro (Podemos) não assinaram o parecer que precisava para que o projeto entrasse para votação.

“Enfrentamos muitas dificuldades para transformar em realidade esse pedido antigo dos moradores do Cruzeiro do Sul, como foi o caso recente das manobras feitas por alguns poucos vereadores, que somente pensaram em um projeto individual político, sem se importar com a necessidade das pessoas. Isso resultou na impossibilidade da obtenção dos recursos via Finisa, mas nós não desistimos”, desabafou Rafael.

Apesar do empasse com o grupo de oposição na Câmara, o prefeito conseguiu o valor diretamente em São Paulo. “Agradeço ao governador Tarcísio, ao secretário Kassab e ao presidente da Alesp, deputado estadual, André do Prado, pelo apoio ao nosso trabalho. Também agradeço a maioria absoluta dos vereadores que estiveram junto conosco para que isso fosse possível, em especial ao Joi Fornasari. Foram diversas reuniões, apresentações de projetos e estudos técnicos para que pudéssemos chegar ao projeto final e firmar mais este convênio”, concluiu o chefe do executivo.

Mais notícias da cidade e região