O New Brand Design da Volkswagen, novo conceito da marca, muito mais moderno, digital e conectado, acaba de chegar à concessionária Volkswagen Germânica de São João da Boa Vista, na Rua João Nagib, 950, Jardim Aeroporto.

A loja de São João da Boa Vista é a mais nova do Grupo Germânica, uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo, a ser revitalizada com os novos conceitos do NBD da VW.

“Muito mais que um novo logo, o new design é uma nova atitude da marca, mais moderna, digital, conectada e voltada para o futuro, com as pessoas em primeiro lugar. Tudo isso se traduz em uma comunicação visual versátil, leve, jovem, atual e vibrante que desenha o layout da concessionária”, comenta Evandro Garms, Diretor no Grupo Germânica.

Atualmente, passam pela reformulação as concessionárias Volkswagen Germânica localizadas no bairro Cambuí, em Campinas, e em Limeira. Em breve, a revitalização terá início nas concessionárias da Avenida Amoreiras (Campinas) e Paraguaçu Paulista. Nas lojas de Mogi Mirim, Americana, Sumaré, Valinhos, Poços de Caldas e Barão Geraldo (Campinas) o novo conceito já foi implantado.

Além das mudanças na comunicação visual, o showroom também ganhou novos recursos tecnológicos e atendimento mais dinâmico para oferecer a melhor experiência de compra aos clientes.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 40 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br