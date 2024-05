Parque aquático inaugura área infantil com réplicas de atrações radicais

Imagine proporcionar às crianças uma emoção parecida com a que os adultos sentem em algumas das atrações mais tradicionais e radicais do Thermas dos Laranjais, como a famosa Asa Delta, com toda segurança. Com a expansão do Play Kids, uma das principais áreas do parque aquático destinadas aos pequenos, realizar este sonho agora é possível.

“Queríamos criar um espaço onde as crianças pudessem vivenciar a emoção das nossas atrações radicais de forma segura e adaptada à sua faixa etária. Com a expansão do Play Kids, esse desejo se torna realidade! Aqui, os pequenos aventureiros vão poder viver um pouco dessas sensações, mas em um ambiente lúdico, acolhedor. Adrenalina e diversão sob medida, criando experiências memoráveis para toda família”, afirma Jorge Noronha, presidente do Thermas dos Laranjais e o arquiteto responsável pela criação.

A expansão do Play Kids foi inaugurada no feriado de Primeiro de Maio, e de fato, entre as várias atrações o destaque fica por conta das réplicas de brinquedos radicais. A nova área, construída ao lado do Lendário e de frente para o Ther+Bar, dobrou de tamanho e agora tem 6 mil m².

São quatro atrações temáticas, em que a criançada poderá descer de boias a partir de uma altura máxima de 2 metros. As boias poderão ser usadas por uma ou duas pessoas (inclusive, adultos, como pais ou responsáveis, também estão liberados para acompanhar).

Além da Asa Delta (uma rampa em formato de U onde as crianças podem descer em boia dupla, passar por um toboágua e cair na piscina), também ganharam versões kids os brinquedos Boto (adaptação de um dos famosos toboáguas do complexo Lendário, mas com apenas 2 metros de altura, para descer em boia dupla), Iara (também inspirado no Lendário, um toboágua com uma esfera de 5 metros de diâmetro), além de uma atração nova, o “Funil” (um funil de 5 metros de diâmetro onde as crianças poderão se divertir enquanto escorregam direto para uma piscina).

Outras atrações para crianças no Thermas

Além da nova área Play Kids, o Thermas dos Laranjais também conta com o Clube das Crianças. Neste espaço, são diversas atrações para o público até 6 anos: desde bolha infantil até tirolesa, toboáguas, escorregadores e muito mais.

Já para as crianças a partir de 1,20 metro, o parque aquático já permite dezenas de atrações radicais, como a 1ª Montanha-Russa Aquática do Brasil, Asa Delta, Pista de Surf, o Maluquinho (toboágua de tapetinho), e até mesmo o Lendário (com cápsulas de queda livre e toboáguas de boia).

Além disso, os pequenos podem se divertir tendo contato com a natureza, na minifazendinha e no minizoo mantidos pelo Thermas, dois espaços encantadores e muito educativos. São 1,6 mil m² que abrigam dezenas de animais. Todos recebem atenção especial e são dóceis.

