Um pedófilo de 26 anos, que atraía crianças e adolescentes, com doces, presentes e figurinhas colecionáveis, num condomínio de apartamentos no Jardim Progresso, em Americana, foi detido e liberado na madrugada deste sábado (18).

De acordo com denúncias, o caso acontece há algum tempo, porém só veio à tona nesta madrugada, quando algumas mães e pais tomaram ciência do ocorrido.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem de 26 anos, conhecido como Japonês, reside no condomínio e sempre estava no playground do local, cercando crianças e oferecendo doces, pirulitos e figurinhas colecionáveis, levando-as até seu apartamento com a justificativa de que tais “presentes” estariam em sua casa.

Na madrugada deste sábado (18) o homem teria dado a uma criança um bilhete com seu número e pedido para que entregasse a duas adolescentes, de 13 e 14 anos, para que elas adicionassem ele num aplicativo de mensagens para conversarem.

Ao tomar ciência do caso, a mãe de uma das adolescentes pegou o celular da filha e, se passando pela menina, começou a falar com o homem, que disse ter 26 anos e que queria que ela e a amiga fossem até o apartamento dele.

Indignada, a mãe começou a xingar o homem, que a ameaçou e afirmou que achava que as duas adolescentes eram garotas de programa.

Posteriormente, ela e o marido foram até a portaria do condomínio para conversar com o homem, que fez novas ameaças ao casal.

A Polícia Militar foi acionada e o homem, juntamente com os responsáveis pelas duas adolescentes, foi levado para a delegacia.

Diversos pais foram até o plantão policial, onde, após prestar depoimento, o acusado foi liberado.