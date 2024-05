Chapeuzinho Vermelho no TM Americana este domingo

O Teatro Municipal Lulu Benencase tem uma atração em cartaz para o público infantil neste domingo (19), com “Chapeuzinho Vermelho”, às 15h.

Os ingressos estão à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, e custam entre R$ 15 e R$ 50.

“Chapeuzinho Vermelho” ganhou dos Irmãos Grimm e Charles Perrault a leveza que conquista as crianças. Uma história que todos conhecem: a menina do chapeuzinho vermelho, que ao desviar do caminho para ir à casa da vovó cai nas artimanhas do astuto Lobo Mau.

Nessa apresentação, a clássica história é conduzida de forma alegre e divertida, com uma montagem elogiada pela clareza de linguagem e respeito às crianças.

“Mais uma atração voltada aos pequenos na nossa programação cultural de maio. Convidamos os pais a trazerem seus filhos ao Teatro Municipal, eles com certeza vão adorar”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A bilheteria do Teatro funciona de terça a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O endereço é Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol.

