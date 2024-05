Cada vez mais empolgado, Matheus Lirani (Podemos)

ganhou um novo alento para a sua pré-campanha a vereador em Americana. Ele recebeu esta semana o apoio da professora e ex-vereadora Divina Bertalia (2009-2012).

Ela foi candidata a vice-prefeita em 2012 na chapa de Omar Najar (MDB). Os dois foram derrotados pelo favorito da cidade de então Diego De Nadai, que foi cassado dois anos depois.

Lirani é um dos Top5 do Podemos, que hoje tem o vereador Leco Soares e trabalha para fazer a segunda cadeira este ano.

O partido está na base do prefeito Chico Sardelli (PL), mas Divina não declarou ainda apoio. Ela fala no vídeo que conhece Lirani e que ele foi seu aluno no Polivalente.

