Meteoro grande cai em Portugal e assusta

Um meteoro de grandes dimensões iluminou o céu de Portugal e Espanha este sábado, causando admiração em milhares de pessoas que presenciam o fenômeno.

O clarão, descrito como uma “bola de fogo” com tons esverdeados e azulados, foi avistado por volta das 23h50 (horário local) e pôde ser visto em grande parte do território continental português.

O evento astronômico, ainda sem explicação oficial, foi registrado em diversos vídeos e relatos nas redes sociais,mostrando o meteoro cruzando o céu em alta velocidade e deixando um rastro luminoso. A queda do objeto espacial teria ocorrido em Castro Daire, distrito de Viseu, em Portugal.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Entre as testemunhas do fenômeno está o correspondente internacional e cientista Fabiano de Abreu, diretor do jornal Paivense.

“Eu estava conversando com o meu enteado sobre a força necessária para mover um objeto no espaço usando a lei de Newton e de repente vimos um clarão esverdeado intenso”, relatou Abreu. “E caiu a uma hora de onde estamos”,completou o cientista.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre a origem e a composição do meteoro, mas especialistas acreditam que o objeto possa ter se desprendido de um asteroide ou cometa que passava próximo à Terra. A queda de meteoros é um fenômeno relativamente comum, mas a magnitude e a intensidade do clarão deste sábado chamaram a atenção de observadores e cientistas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP