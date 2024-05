Whey Protein: o papel na saúde e no desempenho

Um dos suplementos mais amplamente discutidos e utilizados nos círculos esportivos e de saúde, o whey protein, tem ganhado cada vez mais destaque

em diversos grupos demográficos, desde atletas de elite até idosos. Recentemente, estudos científicos avançados têm confirmado sua alta qualidade e benefícios multifacetados, estabelecendo-o como uma opção valiosa para aqueles em busca de apoio nutricional e de desempenho.

Inicialmente introduzido como uma ferramenta essencial para atletas e fisiculturistas, o whey protein emergiu como um suplemento de escolha, principalmente devido à sua origem como uma proteína de alto valor biológico, extraída do soro do leite através de processos meticulosos que garantem sua pureza e concentração. Transformado em pó para facilitar o consumo, o whey protein pode ser facilmente misturado com água ou incorporado a uma variedade de alimentos, proporcionando um impulso significativo ao teor proteico da dieta.

O Dr. Victor Sorrentino, médico funcional Integrativo, esclarece que tanto o whey protein quanto a proteína isolada vegetal desempenham papéis cruciais na síntese e na construção muscular.

“Enquanto o whey protein é derivado do soro do leite, apresentando um perfil completo de aminoácidos essenciais, a proteína isolada vegetal, proveniente de fontes como arroz ou ervilhas, passou por avanços na extração que aumentaram seu valor nutricional, permitindo resultados similares no que diz respeito à construção muscular e ao aporte proteico diário”, explica.

O médico ainda esclarece que, além de sua função principal na reparação muscular, o whey protein se destaca por sua rápida absorção e facilidade digestiva, tornando-o uma opção ideal para pessoas com dificuldades digestivas, como idosos ou indivíduos que passaram por cirurgia bariátrica. Além disso, ele desempenha um papel fundamental na produção de hormônios e enzimas essenciais para diversas funções corporais.

“Embora as proteínas isoladas vegetais tenham melhorado consideravelmente em termos de digestibilidade e valor biológico, a escolha entre whey protein e proteínas vegetais isoladas deve ser feita com a orientação de um profissional de saúde, levando em consideração as necessidades individuais e possíveis intolerâncias alimentares”, sugere, Dr. Victor Sorrentino.

“Com variedades no mercado, como formas concentradas, isoladas e hidrolisadas, cada uma apresentando características específicas quanto à pureza e digestibilidade, a consulta profissional se torna ainda mais crucial”, complementa o médico.

É importante ressaltar que, devido à prevalência de produtos no mercado que podem conter aditivos não declarados nos rótulos, a qualidade e os efeitos do suplemento podem ser influenciados. No entanto, tanto o whey protein quanto as proteínas isoladas vegetais oferecem benefícios significativos e podem desempenhar papéis importantes na manutenção da saúde e do bem-estar quando consumidos de forma adequada e orientada.

